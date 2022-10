Satakunnan SDP:tä luotsaava Harri Lehtonen uskoo ihmisten kiinnostuksen politiikkaan lisääntyneen – ”Myös aatteellisuus on tullut esiin”

Harri Lehtonen on poliitikko, jolla on luottamusta yli puoluerajojen. Tällä hetkellä hän johtaa päätoimisesti Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitusta. Hänellä on edelleen virtaa jatkaa Satakunnan Sosialidemokraattien puheenjohtajana. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Kansan keskuudessa hyvin viihtyvää Harri Lehtosta luonnehditaan poliitikkona yhteiskykyiseksi, rauhalliseksi ja kompromissihakuiseksi. Hänellä on luottamusta yli puoluerajojen.

– Olen joukkuepelaaja ja painotan yhteistyökykyä. Erilaisia näkemyksiä saa ja pitää olla ja niitä tulee kunnioittaa. Ilman yhteistyötä politiikan tekemistä ei tule mitään.

SATAKUNNAN hyvinvointialueella sosialidemokraatit ovat aluevaltuustossa selkeästi suurin puolue 20 valtuustopaikallaan. Aluehallituksen puheenjohtajana Harri Lehtosella on laaja vastuu ja tehtävä hyvinvointialueen hallinnon ja palvelujen luomisessa.

– Tällä hetkellä loppusuoralla on hyvinvointialueen strategian teko, johon läheisesti liittyy hallintosäännön tekeminen. Avainkysymys on myös palvelurakenteen luominen. Parhaillaan on käynnissä kuntakierros. Käyn aluejohtaja Kirsi Varhilan ja joidenkin johtavien viranhaltijoiden kanssa kaikissa hyvinvointialueen kunnissa. Tarkoituksemme on kuunnella kuntien viestejä ja saada selkeä tilannekuva kunnan palveluista. Tärkeää on saada tietoja myös kuntien tulevista palvelutoiveista.

Harri Lehtonen kertoo, että hyvinvointialueen hallitustyöskentely on lähtenyt alkukangertelujen jälkeen hyvin liikkeelle.

– Aluehallitustyöskentelyssä on löydetty hyvä yhteistyöhenki. Keskustelu on hyvää ja aluehallitus toimii kiitettävällä tavalla

HARRI LEHTONEN on valittu SDP:n puoluehallituksen jäseneksi vuosiksi 2020 – 2023.

– Puoluehallituksessa yhteishengen luominen ja positiivinen asenne asioihin on ollut minulle tyypillistä. On tehty hyvää hallituspolitiikkaa. Kansa on herännyt ja kiinnostunut politiikasta. Myös aatteellisuus on tullut esiin. Ihmiset ovat alkaneet ymmärtää, että politiikassa tehdään tärkeitä päätöksiä.

Harri Lehtonen on johtanut Satakunnan Sosialidemokraatteja, Suomen sosiaalidemokraattisinta piiriä, 15 vuotta. Marraskuussa piiri valitsee sääntöjen mukaisesti puheenjohtajan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

– Puolueosastot ja kenttä ovat SDP:n voimavara. Niiden aktivointi on edelleen haaste. Myös jäsenmäärän kasvattaminen on tärkeää. On ollut hienoa, kun olen saanut kutsuja perusyhdistyksiin osallistumaan kokouksiin ja erilaisiin tilaisuuksien. Vuorovaikutuksessa jäsenien kanssa olen oppinut paljon. Puoluetyötä on kehitettävää monella tavalla. Liika tyytyväisyys tappaa kehityksen, Lehtonen kertoo.

Harri Lehtonen on edelleen käytettävissä Satakunnan Sosialidemokraattien puheenjohtajaksi.

– Taustallani on pitkä taival. Koen, että tehtäväni on vielä kesken ja minulla riittää virtaa ja motivaatioita hoitaa Satakunnan Sosialidemokraattien puheenjohtajan tehtävää. Olemme piirinä pärjänneet hyvin. Tässä haasteellisessa ajassa tarvitaan kokemusta. Tavoitteeni on pitää eduskuntavaalien jälkeen edelleen sosialidemokraatit suurimpana puolueena ja Satakunta Suomen sosialidemokraattisempana alueena.