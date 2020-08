Satakunnan sosialidemokraattien puoluekokousryhmä esittää yksimielisesti ensisijaisesti Harri Lehtosta puoluehallituksen jäseneksi

Satakunnan demarien puoluekokousryhmän kokouksessa lauantaina 8.8. keskusteltiin ja päätettiin piirin ehdokkaista puolueen johtotehtäviin. Tässä vaiheessa ei vielä otettu kantaa puolueen varapuheenjohtajaehdokkaisiin.

Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Avauspuheenvuorossaan puoluekokousryhmän puheenjohtaja Rainer Lehti iloitsi SDP:n hyvistä gallupkannatusluvuista. Hän piti tärkeänä myös yksituumaisuutta ja yhtenäisyyttä puoluekokouksessa.

– Sosialidemokraatit ovat yhtenäisinä menossa puoluekokoukseen ja se on hyvä asia. SDP:n kannatusluvut ovat Ylen viimeisen gallupin mukaan maanlaajuisesti ja myös satakuntalaisittain hyvät. Pidetään huolta, että kannatus tästä vain kasvaa, Rainer Lehti totesi.

Ensisijaisesti Harri Lehtonen ja toissijaisesti Katri Kujanpää ehdolle puoluehallitukseen

Puoluekokousryhmä on aiemmin ilmaissut tukevansa Sanna Marinia puolueen puheenjohtajaksi. Tässä vaiheessa puoluekokousryhmä ei ottanut kantaa puoleen varapuheenjohtajien eikä puoluevaltuuston puheenjohtajiston valintaan. Kokouksessa käytettiin puheenvuoroja, joissa todettiin, että puoluevaltuuston puheenjohtajan pitäisi nousta järjestöväen keskuudesta. Satakunnan demarien ehdokkaaksi puoluehallitukseen esitettiin ensisijaisesti piirin puheenjohtaja Harri Lehtosta Eurasta. Toisena vaihtoehtona puoluehallitukseen ryhmä esitti Katri Kujanpäätä Kankaanpäästä.

– Kiitän vahvasta kannatuksesta puoluehallituksen jäseneksi, jota olen saanut koko piirin alueelta ja nyt puoluekokousryhmältä. Korostan, että nahkani kestää työn puoluehallituksessa, Harri Lehtonen totesi.

Puoluevaltuustoon Satakunnan demarien ehdokkaat asetettiin jo piirikokouksessa toukokuussa. Ehdokkaat puoluevaltuustoon ovat Mirva Heino, Tuomas Koivisto Porista, Rainer Lehti Raumalta ja Anne Paavilainen Harjavallasta. Varalle esitetään Johanna Mattila Ulvilasta, Voitto Raita-Aho Karviasta, Neea Kähkönen Porista ja Harri Kivenmaa Kokemäeltä.

Sanna Marin haastateltavana virtuaalisesti

Seuraava ryhmän kokous on 15.8 lauantaina. Silloin pääministeri ja puheenjohtajaehdokas Sanna Marin on virtuaalisesti puoluekokousedustajien haastateltavissa. Samalla tavalla kokouksessa on myös varapuheenjohtajaehdokkaita puoluekokousedustajien haastateltavissa. Tässä kokouksessa puoluekokousryhmä ottaa tarkemmin kantaa myös kokouksen asiakysymyksiin.