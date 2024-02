Satakuntalaiset edustajat kysyvät: “Miksi junat eivät kulje vieläkään Porin ja Tampereen välillä?”

SDP:n satakuntalaiset kansanedustajat Juha Viitala ja Krista Kiuru ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen, joka koskee VR:ää. Demokraatti Demokraatti

VR Group on päättänyt keskeyttää Porin ja Tampereen välisen junaliikenteen kokonaan 11. maaliskuuta asti. Yhtiö vetoaa kalustopulaan. Se johtuu VR:n mukaan toisella rataosuudella tapahtuneesta ratavauriosta. Yhtiö on sen jälkeen tarkastanut ja huoltanut kalustoa.

VR tiedotti, että liikenne on 16. helmikuuta alkaen palautunut lähes normaaliksi. Porin ja Tampereen välillä kaikki junavuorot on kuitenkin yhtiön mukaan tarkoitus korvata busseilla vielä useamman viikon ajan.

Turvallisuus on Viitalan mukaan tietenkin ykkösprioriteetti ja hänen mielestään on hyvä, että VR on toiminut huolellisesti kalustonsa suhteen tässä tilanteessa.

– Ei ole kuitenkaan perusteltua, että yksi rataosuus jätetään yhä kokonaan ajamatta silloin, kun liikenne on jo muuten palautunut lähes normaaliksi. Katsomme, että myös tälle välille pitäisi osoittaa kalustoa ainakin tärkeimpien vuorojen ajamiseen, Viitala toteaa tiedotteessa.

Hän on ottanut asian esille myös VR:n hallintoneuvostossa sen jäsenenä.

– Mutta teimme kirjallisen kysymyksen saadaksemme nopeita toimia valtioneuvostolta yhtiön omistajaohjauksesta vastaavana tahona, Viitala perustelee.

KANSANEDUSTAJIEN mielestä bussivuorot eivät korvaa käytettävyydeltään ja nopeudeltaan junia. Niiden kapasiteetti on myös ollut riittämätön ja tiedottaminen asiasta luvattoman heikkoa, Kiuru ja Viitala kritisoivat.

Satakunnan liitto ja muut alueen toimijat ovat todenneet, että tilanne vaikeuttaa erityisesti työ- ja opiskelijaliikennettä ja aiheuttaa alueelle taloudellisia tappioita.

“VR:ltä voidaan odottaa tasapuolisuutta ja kaikkien palvelemista.”

Kiuru pitää ymmärrettävänä, että VR pistää etusijalle kaikkein suurimpien matkustajamäärien reittejä. Nyt, kun kalustoa kuitenkin on jo ilmeisen hyvin käytössä, on vaikea löytää perusteita sille, että yksi reitti jätetään kokonaan ajamatta, hän painottaa.

– VR:ltä voidaan kokonaan valtion omistamana ja ainoana Suomessa henkilöjunaliikennettä tarjoavana yhtiönä odottaa tiettyä tasapuolisuutta ja kaikkien palvelemista. Katsomme, että tarvittaessa valtioneuvostolla yhtiön omistajaohjauksesta vastaavana tahona on oikeus ja velvollisuuskin seurata, että yhtiö noudattaa toiminnassaan näitä arvoja.

Viitalan ja Kiurun allekirjoittamassa kirjallisessa kysymyksessä kysytään, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta VR ohjaisi Porin ja Tampereen välille kalustoa edes tärkeimpien junavuorojen ajamiseen.