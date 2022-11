Sauli Niinistö: ”Pää säilyi kylmänä ainakin useimmilla kommentaattoreilla”

Presidentti Sauli Niinistön mukaan on tärkeää tietää tarkasti, mikä aiheutti räjähdyksen Puolassa tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- On hyvä tarkoin tietää, mitä Puolassa on tapahtunut, mistä tuo räjähdyksen aiheuttanut ohjus tai väline on sinne päätynyt, Niinistö sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

- Nyt on esitetty arvioita lentoradoista, jotka antaisivat viitteitä siihen, että se ei ole tullut Venäjän alueelta. Väistämättä eilisillan tunnelmista tulee mieleen se erinomaisen hyvä asia, että pää säilyi kylmänä ainakin useimmilla kommentaattoreilla, hän sanoi.

Niinistö kertoi aikovansa keskustella asiasta keskiviikkona Puolan presidentti Andrzej Dudan kanssa, kun sopiva tilaisuus siihen löytyy.

- Tämä kertoo, olipa lähtökohta mikä tahansa, että sota on karmea tilanne ja sodassa sattuu asioita. Sellaisiakin asioita, joita ei ole tarkoitettu. Se on sodan kauhuja, Niinistö totesi.

Uutistoimisto Reuters kertoi tänään lähteisiinsä nojaten, että Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan Puolaan osui ukrainalaisohjus. Myös Puolan presidentti Duda sanoi tänään, että kyseessä oli ”hyvin todennäköisesti” Ukrainan käyttämä S300-ilmapuolustusohjus, joka putosi Puolan alueelle. Osuman vuoksi kaksi ihmistä kuoli Przewodowin kylässä Itä-Puolassa.

Niinistö lisäsi, että Puolan räjähdyksestä huolimatta päähuomion pitää pysyä Ukrainassa, jossa Venäjä on pommittanut voimakkaasti energiainfrastruktuuria.

- Näemme hyvin massiivisen pommihyökkäyksen yhteiskuntaa vastaan. Infrastruktuuria ja sitä kautta siviilejä vastaan, mikä on tietysti rajuinta mahdollista sodankäynnin taktiikkaa, hän sanoi.

PRESIDENTTI Niinistö kommentoi Puolan ja Ukrainan tilannetta Mosambikin presidentin Filipe Nyusin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Nyusi on Suomessa työvierailulla.

Omassa alustuspuheenvuorossaan Niinistö kertoi sekä Suomen että Mosambikin olevan samaa mieltä siitä, että rauhan saavuttaminen jossakin vaiheessa on välttämätöntä ja kaikki työ sen eteen arvokasta.

Presidentti Nyusi kertoi, että Mosambik tuomitsee hyökkäyksen ja sodan, mutta se on myös painottanut dialogia sodan osapuolten, erityisesti Venäjän ja Ukrainan kesken. Hänen mukaansa sota Ukrainassa vaikuttaa Euroopan ohessa myös Afrikan maanosaan.

Ukraina on merkittävä vehnän toimittaja Afrikkaan. Nyusin mukaan myös Afrikassa elinkustannukset, kuten energian hinta, ovat nousseet sodan seurauksena.

Maiden keskinäisten suhteiden lisäksi presidentit keskustelivat muutenkin turvallisuuspolitiikasta. Osin taustalla on myös se, että Mosambik nousee vuoden alusta vaihtuvaksi jäseneksi YK:n turvallisuusneuvostoon.

Presidentti Nyusi kiitti tiedotustilaisuudessa siitä, että Suomi oli äänestämässä maata neuvoston jäseneksi.

Markku Uhari/STT