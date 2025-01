Sauli Niinistö saamassa nimensä urheilupuistoon

Salon kaupunki Varsinais-Suomessa suunnittelee nimeävänsä urheilupuistonsa Sauli Niinistön urheilupuistoksi kevään aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nimenmuutoksella Salo haluaa kunnioittaa salolaislähtöistä Sauli Niinistöä, joka toimi presidenttinä kaksi kautta.

Nimenmuutosta esitetään ensi maanantaina kokoontuvalle Salon kaupunginhallitukselle, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

- Lähtökohta on, että tämä on kaupungin kunnianosoitus kaksi kautta presidenttinä toimineelle ja salolaislähtöiselle Niinistölle. Toinen puoli asiassa on, että tätä kautta urheilupuisto saa varmasti lisää näkyvyyttä, perustelee kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen Salon Seudun Sanomissa.

Salon urheilupuistoon on keskitetty lukuisten urheilulajien suorituspaikkoja.

Kaupunki kertoo, että urheilupuisto on paikkana tuttu presidentti Niinistölle jo hänen nuoruusvuosiltaan.