Sauli Niinistöstä Euroopan ansioritarikunnan kunniajäsen

Entinen presidentti ja eduskunnan puhemiehenä toiminut Sauli Niinistö nimettiin Euroopan ansioritarikunnan kunniajäseneksi, kun ensimmäiset Euroopan ansioritarikunnan tunnustukset Euroopan yhdentymisen ja arvojen edistämisestä myönnettiin tiistaina parlamentin täysistunnossa.

Parlamentin puhemies Roberta Metsola ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen myönsivät kunnianosoitukset, joita vastaanottamassa oli tiedotteen mukaan kolmetoista kahdestakymmenestä tunnustuksen saajasta. Niinistö ei ollut paikalla seremoniassa.

– Eurooppa ei saapunut meille valmiina, vaan sen rakensivat sopimus ja kriisi kerrallaan ihmiset, jotka valitsivat solidaarisuuden sekä yhteistyön hajaannuksen ja oman edun sijaan, Metsola sanoi seremoniassa tiedotteen mukaan.

– Euroopan ansioritarikunta on kunnianosoitus heille, jotka kaikilla elämänalueilla päättivät rakentaa Eurooppaa. Heille, jotka johtivat Eurooppaa vaikeina aikoina ja varmistivat, että unioni jatkaa kehitystään. Sillä Eurooppa kestää vain, jos kukin sukupolvi päättää puolustaa sitä, hän kertoi.

EUROOPAN ansioritarikunnan poikkeuksellisen ansioituneiksi jäseniksi nimettiin Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel, Puolan entinen presidentti sekä Solidaarisuus-liikkeen johtaja Lech Walesa ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Kunniajäseniksi nimettiin Niinistön lisäksi Puolan entinen pääministeri Euroopan parlamentin entinen puhemies Jerzy Buzek, Portugalin entinen presidentti ja pääministeri Aníbal Cavaco Silva, Irlannin entinen presidentti Mary Robinson, kardinaali ja Vatikaanin valtiosihteeri Pietro Parolin, Moldovan presidentti Maia Sandu, EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan entinen korkea edustaja Javier Solana y de Madariaga, Itävallan entinen liittokansleri Wolfgang Schüssel ja Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Jean-Claude Trichet.

Ansioritarikunnan jäseniksi puolestaan nimitettiin lakimies ja tutkija Marc Gjidara, lääkäri ja tutkija Sandra Lejniece, ihmisoikeusjuristi Oleksandra Matviitšuk, Luxemburgin parlamentin entinen jäsen, entinen europarlamentaarikko ja Euroopan komission entinen varapuheenjohtaja Viviane Reding.

Jäseniksi nimettiin myös kokki ja kansalaisjärjestö World Central Kitchenin perustaja José Andrés, koripalloilija Giánnis Antetokoúnmpo sekä U2-yhtye (Bono, The Edge, Adam Clayton ja Larry Mullen Jr.).