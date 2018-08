Sauna-asukit Hakkarainen ja Vähämäki tarvitsevat lisäaikaa vastatakseen kysymyksiin asumisjärjestelyistään

Perussuomalaisten kansanedustajat Teuvo Hakkarainen ja Ville Vähämäki ovat pyytäneet lisäaikaa vastatakseen kysymyksiin asumisjärjestelyistään, kertoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio.

Kansanedustajakaksikolta on pyydetty viime viikolla selvitys siitä, mitä he ovat asumisjärjestelyistään sopineet ja mitä tietoa heillä on asumiskohteistaan ollut.

Hakkarainen ja Vähämäki vuokraavat Helsingissä saunatilaa, josta he ovat nostaneet kakkosasunnon hankintaan tarkoitettua korotettua kulukorvausta, joka on vajaat 500 euroa kuukaudessa.