SDP asettamassa kesäkuun kuntavaaleihin 5612 ehdokasta

SDP:n piirijärjestöjen toiminnanjohtajilta kerätyn tiedon mukaan SDP on asettamassa kesäkuun kuntavaaleihin yhteensä 5612 ehdokasta. Ehdokkaita asetetaan yhteensä 277 kunnassa.

SDP:n kuntavaaliehdokkaista 56 prosenttia on miehiä ja 44 prosenttia naisia. Heidän keski-ikänsä on 52 vuotta. Nuorin ehdokas on 18-vuotias ja vanhin 85-vuotias. Ehdokasasettelu vahvistetaan 14. toukokuuta.

”SDP:llä on AAA-ehdokkaat: heillä on asiantuntemusta, aikaa ja arvot kohdillaan. Olen iloinen tästä upeasta ja osaavasta joukosta, joka on valmiina voittamaan kesäkuun kuntavaalit. SDP on koko maan kuntapuolue: SDP:n ehdokkaita voi äänestää lähes jokaisessa Manner-Suomen kunnassa, sillä puolue jätti listan 277 kunnassa. Olen tyytyväinen ehdokkaiden määrään ja tulokseen näissä koronaolosuhteissa, kun emme ole päässeet kohtaamaan ihmisiä ja tekemään ehdokashankintaa kasvotusten”, SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo.

Täydet listat SDP on asettamassa Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Turussa, Kuopiossa, Lahdessa, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Kokkolassa ja Naantalissa.