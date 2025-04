SDP iski viimein myös suurissa kaupungeissa – protestivaalit luovat herkullisen näkymän eduskuntavaaleihin

SDP on kaksien vaalien ykkönen tavalla, joka ylitti optimistisimmatkin odotukset. Rane Aunimo Demokraatti

Ylen viimeisin gallup vain pari päivää ennen vaaleja ennakoi alue- ja kuntavaaleihin SDP:n ja kokoomuksen välistä trilleriä, mutta kun sunnuntaina ensimmäiset tulokset lyötiin ruutuun iltakahdeksalta, alkoi SDP:n voitto näyttää jo todennäköiseltä.

Viimeksi SDP oli kuntavaalien ykkönen yli 20 vuotta sitten vuonna 2004. Kokoomuksen lähes lyömättömänä pidetty asema maan suurimpana kuntapuolueena ehti jatkua neljien kuntavaalien ajan.

SDP teki edellisissä kuntavaaleissa 2021 historiansa huonoimman kuntavaalituloksen. Voiton jyrkkyys suhteutuu siis myös viime kerran tappioon, mutta samalla voitto palauttaa SDP:n kuntavaalikannatuksen lähelle 2000-luvun alun ja Paavo Lipposen ajan lukuja.

SDP:n tulevaisuuden kannalta merkittävää on valtava eteneminen maan suurimmissa kaupungeissa. Muun muassa Helsingissä, Tampereella, Espoossa, Vantaalla, Oulussa ja Turussa puolue eteni ryminällä, vaikkei aivan onnistunutkaan nousemaan pääkaupungin suurimmaksi puolueeksi. Eveliina Heinäluoma on kuitenkin kuntavaalien ääniharava.

Ykkössija Tampereella ja Turussa taas tietänee pormestarin paikkaa Ilmari Nurmiselle ja Piia Elolle. Viimeksi SDP voitti Turussa vuonna 1992. Viimeksi SDP hävisi Tampereella katkerasti kokoomukselle vain kourallisella ääniä.

Punainen puhuri jylläsi lavealla rintamalla monenkokoisissa kaupungeissa ja kunnissa.

SDP:N menestys asettaa joitakin taustaoletuksiakin uuteen asentoon.

Vaikka tuplavaalien äänestysprosentti jäi sekä kunta- että aluevaalien osalta matalaksi, SDP kykeni nousemaan voittoon. Muitakin kuin kokoomuksen hyväosaisia äänestäjiä oli siis liikkeellä, vaikka presidentinvaalien tai edes eduskuntavaalien massoja ei liikuteltukaan. Monet vaihtoivat puoluekantaansa.

Edes SDP:n ehdokasmäärän lasku ei ollut kynnyskysymys. Pelätty pudotus näyttää korvautuneen ehdokkaiden laadulla. Punainen puhuri jylläsi lavealla rintamalla monenkokoisissa kaupungeissa ja kunnissa. Luottamusta riitti.

Aluevaalien ykkössija kruunaa SDP:n jättipotin. Vaalien alla sopivasti käyty keskustelu pimitetyistä sote-säästöistä tuli SDP:n näkökulmasta kuin tilauksesta ja tässä kokoomuspomo-pääministeri Petteri Orpo saa katsoa peiliin lörppösuisilla puheillaan.

SDP:n puheenjohtajalle Antti Lindtmanille messevä tulos on varmasti huojentava.

MUUTENKIN on syytä päätellä, että kansa äänesti vaaleissa paitsi lähidemokratian merkiksi omista kunta- ja aluepäättäjistä myös Orpon hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan.

SDP:n lisäksi myös muita oppositiopuolueita kuului näiden vaalien voittajiin, mikä vahvistaa yleisen protestivaalin leimaa. Suurimmaksi syntiseksi päätyi tuloksen perusteella perussuomalaiset.

Pääministeripuolue kokoomukselle ykkössijan lipeäminen käsistä oli kenties odottamaton yllätys ainakin kuntavaaleissa, mutta kannatusprosentin kestäminen selvästi lievitti pettymyksen tunnetta.

SDP:n puheenjohtajalle Antti Lindtmanille messevä tulos on varmasti huojentava. Puolueen kehno menestys presidentinvaaleissa ja ennakoitua heikompi pärjääminen eurovaaleissa loi painetta, mutta nyt näkymä seuraaviin vaaleihin on herkullinen. Lindtman on sunnuntain jälkeen voittanut puheenjohtaja.

Kuntavaaleja on tapana katsoa myös lähtölaukauksena kahden vuoden päässä siintäviin eduskuntavaaleihin. Nyt SDP ei ole vain niiden vaalien haastaja vaan jopa suosikki. Asemaan kannattaa suhtautua asiaankuuluvalla riemulla mutta myös nöyryydellä.