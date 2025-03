SDP lähellä jättisensaatiota Helsingissä – ihan vielä ei kannata lähteä torille

Kokoomuksen kannattajat tapaavat olla pari pykälää luotettavimpia äänestäjiä kuin sosialidemokraattien tukijat. Viime kädessä voiton ratkaisee tasaisessa tilanteessa se, kuka saa kansan uurnille. Rane Aunimo Demokraatti

Uunituoreen Helsingin Sanomien kuntavaaligallupin mukaan SDP olisi taistelemassa jopa suurimman puolueen asemasta Helsingissä. Keski-ikäiset ovat ehtineet tottua siniseen valtaan: kokoomus on ollut kaupungin ykköspuolue kuntavaaleissa vuodesta 1976 lähtien.

Kyselyn kärkikaksikko lähtee vaaleihin ennakkoäänestyksen alla turvan mitan päässä toisistaan. Kokoomuksen kannatus on HS-gallupissa 22,4 % ja SDP:n 22,1 %. Viime kuntavaalien äänimäärällä eroa olisi vain noin tuhat ääntä.

Muutos edellisiin kuntavaaleihin 2021 olisi ilmeinen. Tuolloin kokoomus oli Helsingin suurin puolue 25,6 % kannatuksella ja SDP kolmanneksi suurin. Kannatusta SDP:llä oli kuitenkin vain 14,4 %, vaikka kasvua paikoissa tulikin yhden valtuutetun verran.

Varsinaista eroa oli yli 11 prosenttiyksikköä, äänissä liki 38 000. Marginaalin merkittävyyttä alleviivaavat absoluuttiset äänimäärät: kokoomus noin 86 000, SDP noin 48 000.

Yleinen poliittinen ilmapiiri taas tuntuu suosivan juuri nyt SDP:tä.

MITTAUKSIA, lukuja ja prosentteja voi pyöritellä monella tavalla.

Yksi on tämä.

Hesarin gallupissa 77 prosenttia kokoomuksen äänestäjistä kertoi käyvänsä varmasti äänestämässä. Luku on selvästi korkeampi kuin SDP:n kannattajilla, joista varmoja äänestäjiä oli 65 prosenttia.

Helsinkiläisistä äänensä antoi kuntavaaleissa 2021 noin 334 000 kaupunkilaista. Jos ääniä annettaisiin nyt saman suuruinen määrä, tarkoittaisi se Hesarin gallupin mukaisilla kannatuslukemilla kokoomukselle hieman alle 58 000 varmaa ääntä ja SDP:lle hieman alle 48 000 varmaa ääntä.

SDP saisi siis varmasti saman verran ääniä kuin viime kuntavaaleissa Helsingissä yhteensä, vaikka ei saisi lainkaan lisä-ääniä muualta.

Toisaalta ero kokoomukseen olisi varmojen äänien jälkeen edelleen noin 10 000. Tämän verran SDP:n pitäisi siis kiriä melko varmojen tai vielä epätodennäköisempien äänestäjien puolelta, jotta voittokamppailusta voitaisiin puhua.

Helsingin Sanomat ei paljastanut dataa kyselyn epävarmemmista äänestäjistä, joten vertailu jää tältä osin puutteelliseksi. SDP:n sisällä kuitenkin toivotaan, että melko varmojen puolelta tulisi riittävästi nostetta.

Kampanjaa kelpaa tehdä myötätuulessa.

EDELLÄ oleva on lukujen pyörittelyä ja teoretisointia. Toiset mittaukset antavat toisenlaisia tuloksia ja taustaoletuksetkin voi asettaa erilaisiksi.

Esimerkiksi äänioikeutettujen määrä on muuttunut neljässä vuodessa. Helsinki on kasvava kaupunki. Itse äänestysprosentti voi olla jotain muuta kuin 2021.

HS-gallupissa varmoja äänestäjiä oli edellisiä kuntavaaleja koskevaa vastaavaa gallupia vähemmän, mikä voi ennakoida äänestysprosentin laskua. Äänimäärä voi silti kasvaa, koska äänioikeutettuja on enemmän.

Yleinen poliittinen ilmapiiri taas tuntuu suosivan juuri nyt SDP:tä. Puolue on valtakunnallisissa, eduskuntavaaleja koskevissa kyselyissä ylivoimainen ykkönen. Monet saattavat hypätä kuntavaaleissakin ns. voittajan vankkureihin tai vastustaa maan hallituksen politiikkaa.

Lupaavia kannatuskyselyitä on kuulunut Helsingin lisäksi monesta Suomen suurimmasta kaupungista, viimeksi Turusta, Jyväskylästä ja Kuopiosta, joissa SDP on mittausten kärjessä. Turussa SDP on voittanut kuntavaalit viimeksi vuonna 1992, mutta oli Turun Sanomien mittauksessa reippaasti kokoomusta edellä.

HS:n gallup on jatkoa edellisille, sinänsä myönteisille demariuutisille. Kampanjaa kelpaa tehdä myötätuulessa ja kannatuksen roima kohennus on joka tapauksessa todennäköinen.

Silti ihan vielä ei kannata lähteä torille, mutta ennakkoäänestämään pääsee jo ylihuomenna.