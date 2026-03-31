31.3.2026 12:33 ・ Päivitetty: 31.3.2026 12:33

SDP mukaan välikysymyksen valmisteluun – ”Hallitus vain jatkaa suomalaisten arkea kurjistavaa politiikkaa”

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

SDP:n eduskuntaryhmä lähtee mukaan valmistelemaan vasemmistoliiton alullepanemaa välikysymystä syvenevästä köyhyyskriiistä ja elinkustannusten kasvusta.

Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen pitää välikysymyksen aihetta tärkeänä.

– Olemme huolissamme lisääntyvästä eriarvoisuudesta ja ihmisten toimeentulovaikeuksista. Pieni- ja keskituloiset suomalaiset elävät tällä hetkellä ennätyksellisen vaikeaa aikaa hintojen ja kustannusten noustessa. Suomalaista kriisinkestävyyttä on se, että vaikeinakin aikoina kaikki kansalaiset pidetään mukana, hän sanoo tiedotteessa.

Tuppuraisen mukaan Orpon hallitus on epäonnistunut työttömyyden hoidossa, mikä näkyy niin pitkäaikaistyöttömyyden kasvuna kuin nuorten vaikeana tilanteena. Hän muistuttaa, että tuoreen Nuorisobarometrin mukaan nuorten ykköshuoli on huoli omasta työllistymisestä.

– Keinoja tilanteen helpottamiseksi olisi. SDP on esimerkiksi esittänyt suhdanteisiin reagoivia suojaosia työttömyysturvaan ja asumistukeen sekä korotettua matkakuluvähennystä helpottamaan pienipalkkaisten työntekijöiden tilannetta kasvavissa työmatkakustannuksissa.

Tuppuraisen mielestä on selvää, ettei hallitus ole tehtäviensä tasalla suomalaisten arjen turvaamisessa. Hän nostaa esimerkiksi veronalennukset, joista suurimmat hallitus on kohdistanut suurituloisille. Lisäksi hallitus aikoo yhä tuoda eduskuntaan tehottoman ja kalliin yhteisöveron alennuksen, hän huomauttaa.

– Tilanteessa, jossa hallitus yhä vain jatkaa pieni- ja keskituloisten suomalaisten arkea kurjistavaa politiikkaa, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on mukana valmistelemassa välikysymystä. Lopullisen päätöksen välikysymykseen yhtymisestä teemme, kun välikysymyksen teksti on valmistunut.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

