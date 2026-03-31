31.3.2026 07:16 ・ Päivitetty: 31.3.2026 07:18

”Lähes miljoona suomalaista on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä” – Vasemmistoliitolta välikysymys

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Vasemmistoliiton puoluesihteeri Anna Mäkipää ja puheenjohtaja Minja Koskela Helsingissä 14. maaliskuuta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä aikoo jättää Petteri Orpon (kok.) hallitukselle välikysymyksen syvenevästä köyhyyskriisistä ja elinkustannusten kasvusta.

Demokraatti

Demokraatti

– Sosten tuoreen raportin mukaan jo lähes miljoona suomalaista on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä. Köyhyyskriisiä ovat syventäneet erityisesti oikeistohallituksen syvät leikkaukset sosiaaliturvaan, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo tiedotteessa.

Koskela huomauttaa, että Orpon ja valtiovaranministeri Riikka Purran (ps.) Suomessa talous ei kasva, mutta työttömyys ja asunnottomuus kyllä kasvavat, ja samalla leipäjonot pitenevät. Arvioiden mukaan yli 30 000 lasta on putoamassa köyhyyteen.

– Orpon ja Purran hallitukselta on jäämässä todella synkkä pahoinvoinnin ja syrjäytymisen perintö, siksi vaadimme hallitusta joko toimimaan nyt köyhyyskriisin lievittämiseksi, tai antamaan tilaa toimintakykyisemmille voimille.

Vihreä eduskuntaryhmä liittyy mukaan vasemmistoliiton välikysymykseen. SDP on vasemmistoliiton mukaan mukana välikysymysvalmisteluissa, mutta tekee lopullisen ratkaisun välikysymykseen yhtymisestä kun teksti on valmistunut.

Vasemmistoliitto on kutsunut myös muut opposition eduskuntaryhmät mukaan osallistumaan välikysymykseen.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen muistuttaa, että oikeistohallitus on leikkausten lisäksi myös systemaattisesti heikentänyt työntekijöiden asemaa, minkä johdosta työelämän epävarmuus ja työssäkäyvien köyhyys lisääntyvät.

– Trumpin aggressiivinen ulkopolitiikka uhkaa nostaa suomalaisten elinkustannuksia merkittävästi. Elinkustannuksien nousu osuu erityisen rajusti niihin pienituloisiin, joihin myös hallituksen leikkaukset ovat kohdistuneet. Tässä tilanteessa hallituksen on oltava valmis tukemaan erityisesti pienituloisia suomalaisia, Pekonen sanoo.

Pekosen mielestä oikeistohallituksen veropolitiikka on ollut syvästi epäoikeudenmukaista.

– Suurimmat veronalennukset on kohdistettu suurituloisille samalla kun monien tavallisten työntekijöiden verotus on jopa kiristynyt kuluvana vuonna. Ensi vuonna hallitus on käyttämässä lähes miljardin tehottomaan yhteisöveronalennukseen. Nyt olisi aika harkita veroalen perumista ja tukitoimia suomalaisille, joiden elämisen edellytyksiä hintojen nousu uhkaa, Pekonen sanoi.

Välikysymykseen osallistuvat puolueet jättävät välikysymyksen pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

