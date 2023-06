SDP-pomo vaatii ministerin eroa

Tuore elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps.) on pahoitellut menneitä puheitaan, joista on keskusteltu julkisuudessa hänen nimityksensä myötä. Johannes Ijäs Demokraatti

Esillä ovat olleet muun muassa Junnilan sanailut hänen vanhasta vaalinumerostaan 88.

Numero 88 on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen. Numero arvottiin Junnilan omaksi vaalinumeroksi vuonna 2019, jolloin hän pääsi eduskuntaan. Tänä keväänä Junnila onnitteli saman numeron saanutta ehdokasta perussuomalaisten vaalitilaisuudessa.

- Ensinnäkin onnittelut erinomaisesta vaalinumerosta. Tiedän, että se on voittava kortti. Tämä 88 viittaa tietenkin kahteen H-kirjaimeen, josta ei sen enempää puhuta, Junnila sanoi Ylen vaalireportaasin mukaan.

Junnila on kommentoinut sanomisiaan Facebookissa ja Twitterissä.

– Haluan täydentää aikaisempia lausuntojani: toivottavasti kaikille on selvää, että tuomitsen holokaustin, antisemitismin ja kaikki antisemitistiset teot jyrkästi ja ehdottomasti, hän on kirjoittanut tviitissään.

Haluan täydentää aikaisempia lausuntojani: toivottavasti kaikille on selvää, että tuomitsen holokaustin, antisemitismin ja kaikki antisemitistiset teot jyrkästi ja ehdottomasti.

I condemn holocaust, antisemitism and all antisemitic acts completely. — Vilhelm Junnila (@vilhelmjunnila) June 22, 2023

SDP:n ruotsinkielisen piirin puheenjohtaja Dimitri Qvintus on vaatinut tviitissään Junnilan eroa. Asiasta on kertonut Arbetarbladet.

Demokraatin illansuussa tavoittama Qvintus ei ole vakuuttunut Junnilan pahoittelujen riittävyydestä.

– Tämä on äärimmäisen vakava asia, hän sanoo.

– Vaikuttaa kiistattomalta, että nykyinen elinkeinoministeri on käyttänyt äärioikeistolaisia tunnuksia tarkoituksella. Tästä seuraa kaksi kysymystä ennen kaikkea kokoomukselle ja RKP:lle. Ensimmäinen kysymys on se, että aikovatko nämä puolueet katsoa tätä läpi sormien. Toinen kysymys on miten kauan.

– Nyt tietysti Junnila on pahoitellut omia tekemisiään, mutta fakta on kuitenkin se, että jos tai kun nämä kommentit leviävät maailmalle, tästä tulee Suomelle valtava mainehaitta kansainvälisesti. Tällaisia asioita ei voi kuitata vitsailulla millään tavalla. Jos vähääkään matkustaa maailmalla, ymmärtää sen, että tämä ei ole minkään sortin vitsailunaihe.

Qvintus arvelee, että tällainen vitsailu saattaisi olla joissakin maailman maissa jopa rikollista toimintaa.

– Tämä tapaus tekee pelkkää hallaa Suomen maakuvalle. Hallitusohjelmassa puhutaan aivan oikein siitä, että ulkomaisia investointeja pitää vauhdittaa ja että Suomi pitää saada entistä houkuttelevammaksi maaksi ulkomaisille investoinneille. Elinkeinoministerillä on sen tavoitteen toteutumisessa erittäin tärkeä rooli. Mutta tästä eteenpäin kyseinen elinkeinoministeri tunnetaan tapauksesta, joka on häpeällinen mainehaitta Suomelle ja joka saattaa jopa heikentää Suomen houkuttelevuutta investointikohteena. Toivottavasti nämä uutiset, joita tässä on saatu lukea, eivät leviäisi ympäri maailmaa, mutta vahinko taitaa olla jo tapahtunut. Luulisi muiden hallituspuolueiden ymmärtävän, mikä on ainoa oikea ratkaisu, Qvintus sanoo.