SDP vahvistaisi kasvurahastoja miljardilla – varat Solidiumilta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pyysi kevään riihen alla kasvuideoita myös oppositiopuolueilta. Nämä kävivätkin keskiviikkona eduskunnassa esittelemässä hänelle vaihtoehtojaan. Simo Alastalo Demokraatti

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman, ryhmäpuheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Joona Räsänen kertoivat puolueen kasvuideoista Orpon kanssa käydyn palaverin jälkeen Valtiosalissa.

– Pelkillä saksilla tämä Suomen talous ei käänny nousuun, Lindtman pohjusti.

SDP:llä on Lindtmanin mukaan kolme kärkeä. Ensimmäinen on luottamuksen vahvistaminen, toinen investointien vauhdittaminen ja kolmas, Lindtmanin sanoin, merkittävä avaus suomalaisen kasvurahoituksen vahvistamiseksi.

KYSE on yksityisten kotimaisten kasvurahastojen pääoman vahvistamisesta valtion omistaman sijoitusyhtiö Solidiumin pääomaa hyödyntämällä.

SDP valjastaisi Solidiumin varoista riskirahoitukseen yhteensä miljardin viiden vuoden kuluessa, eli vuositasolla kyse olisi 200 miljoonasta eurosta.

– Tässä yhteydessä valtio kutsuisi institutionaaliset sijoittajat mukaan vapaaehtoiseen Suomi-sitoumukseen, jolla pyrittäisiin kannustamaan meidän institutionaalisia sijoittajia, muun muassa eläkerahastoja, sijoittamaan vahvemmin listaamattomaan kasvumarkkinaan, Lindtman sanoi. Lisää aiheesta SDP antoi ehdotuksensa talouden kasvutoimiksi – näin luottamus Suomen elpymiseen palautuisi

Lindtmanin mukaan kotimaisten kasvuyritysten skaalaaminen globaaliin mittakaavaan ei saisi jäädä rahoituksesta kiinni. Uskottavan kokoiset kotimaiset rahastot houkuttelisivat helpommin mukaan myös ulkomaista rahaa.

LINDTMAN mainitsi kasvurahoitukselle olevan tarvetta erityisesti korkean osaamisen yrityksissä teknologia-alalla.

– Kun katsotaan mistä kaikista suurimmat onnistumiset ja mistä suurin kasvu on yrityskentässä viime aikoina tullut, niin kasvuyrityksistä, Lindtman sanoi.

Aivan viime aikoina tällaistakaan kasvua ei ole liiemmin Euroopassa eikä varsinkaan Suomessa nähty.

– Yksi pullonkaula on se, että vaikka aikaisen vaiheen riskirahoitus on kehittynyt niin meillä ei ole Suomessa tällä hetkellä yhtään yksityistä rahastoa, joka pystyisi rahoittamaan globaalin mittakaavan kasvuyrityksiä. Tähän me esitimme merkittävää ratkaisua hallitukselle.

SDP:N kaavailema kasvurahoituksen uudistus edellyttäisi toimia paitsi Orpon hallitukselta myös eduskuntapuolueilta, että vuosikymmenen loppuun saakkaa kaavailtu rahoitus ei loppuisi eduskuntavaaleihin.

– Tämä on pitkäjänteistä kehittämistä. Tärkeintä on se, että kansainväliselle pääomalle tulisi näkymä siitä, että nyt Suomessa tapahtuu.

TYTTI Tuppurainen kertoi SDP:n esittävän pieni- ja keskituloisille (alle 90 000 euroa vuodessa tienaaville) kaikkiaan puolen miljardin euron ansiotuloveron kevennyksiä. Muutoksen uskotaan lisäävän kotimaista kysyntää ja kotitalouksien ostovoimaa.

– Myös pienyrittäjät, monet itsensä työllistäjät ovat tällä hetkellä erittäin tiukilla. Esitämme myös pienyritysille veronkevennyksiä siten, että arvonlisäveron alarajaa nostettaisiin 30 000 euroon, Tuppurainen sanoi.

JOONA Räsänen luonnehti suomalaista investointiympäristöä sellaiseksi, etteivät yritykset halua laittaa ”kuokkaa maahan”.

– Yksi keino, millä tätä pitäisi ratkaista on investointihyvitysmalli, jonka hallitus on jo tähän taloon (eduskunta) tuonut. Esitimme nyt hallitukselle muutamia keinoja, joilla sitä voitaisiin parantaa ja varmistaa se, että eri puolilla Suomea jatkossa kuokka menisi enemmän maahan ja saataisiin investoinnit liikkeelle, Räsänen sanoi.

SDP muun muassa pidentäisi investointien verokannustimen kestoa vähintään kahteen vuoteen.

– Tätä voidaan osin rahoittaa sillä, että nykyisistä suorista yritystuista karsitaan.

Lindtman totesi keskustelun pääministeri Orpon kanssa sujuneen rakentavasti. Valtaosa ajasta puhuttiin kasvurahoituksen vahvistamista koskevasta SDP:n ajatuksesta.

– Jos nyt oikein ymmärsin, tätä pidettiin ihan mielenkiintoisena. Ihmettelisin, ellei myös Murron työryhmässä olisi pohdittu problematiikkaa, joka liittyy suomalaiseen kasvurahoitukseen.