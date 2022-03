SDP:ltä esitys Vantaa-Kerava -hyvinvointialueen luottamuspaikoille: Sirkka-Liisa Kähärä aluevaltuuston puheenjohtajaksi ja Anne Karjalainen aluevaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi

SDP:n Uudenmaan piiri on nimennyt ehdokkaansa tuleviin luottamustehtäviin Vantaa-Kerava -hyvinvointialueella. Esityksistä päätettiin ylimääräisessä piirikokouksessa 27.2. Kaikki SDP:n esitykset luottamuspaikkoihin löytyvät tämän tiedotteen lopusta. Tipsu Bazouleva

SDP:n ääniharavaa vantaalaista Sirkka-Liisa Kähärää esitetään aluevaltuuston puheenjohtajaksi.

”Tähän uudistukseen sisältyy paljon uusia mahdollisuuksia, jotka on osattava hyödyntää. Meidän demarien tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Erityisen tärkeää on pitää entistä paremmin huolta henkilöstön hyvinvoinnista. Tähän työhön olen sitoutunut täysillä.”, Kähärä toteaa.

Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi esitetään keravalaista Anne Karjalaista, joka keräsi vaaleissa eniten ääniä kaikista keravalaisista demariehdokkaista.

”Aluevaltuuston alkukaudesta tulee erittäin työntäyteinen, kun uutta organisaatiota laitetaan pystyyn ennen kuin järjestämisvastuu sote- ja pelastustoimen palveluista siirtyy alueelle vuoden 2023 alusta. Meillä on erittäin asiantuntevat aluevaltuutetut ja yhteistyö Vantaan ja Keravan välillä on toiminut saumattomasti. Tällä tiellä on hyvä jatkaa”, Anne Karjalainen sanoo.

Tulevaan aluehallitukseen esitetään seuraavia: Pirkko Lettoa (Vantaa), Riitta Särkelää (Vantaa), Nina Korventaivalta (Kerava), Jari Sainiota (Vantaa) ja Jukka Hakoa (Vantaa).

Vantaa-Kerava -alueella tehdään vielä myöhemmin esityksiä alueelle perustettavien jaostojen luottamushenkilöistä.

Aluevaltuusto päättää lopullisesti luottamushenkilöorganisaatiosta ja nimityksistä ensimmäisessä kokouksessaan 8.3.2022.

Kaikki luottamustehtäviin esitettävät:

Valtuuston puheenjohtaja

Sirkka-Liisa Kähärä

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Anne Karjalainen

Aluehallitus

Riitta Särkelä

Pirkko Letto

Nina Korventaival

Jari Sainio

Jukka Hako

Pelastuslaitoksen lautakunta

Jäsen Kalle Eklund

Jäsen Naima El Issaoui

Lähidemokratia ja osallisuus -lautakunta

Puheenjohtaja Kimmo Kiljunen

Jäsen Soile Eriksson

Jäsen Jari Laukia

Tarkastuslautakunta

Varapuheenjohtaja Ulla Kaukola

Jäsen Matilda Stirkkinen

Jäsen Ranbir Sodhi

Kansalliskielilautakunta

Varapuheenjohtaja Kaj Andersson

Jäsen Tony Viksten

Aluevaalilautakunta

Varapuheenjohtaja Ilppo Alatalo