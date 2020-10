SDP:n Anneli Kiljunen iloitsee, että osatyökykyisten tasa-arvoa työelämässä parannetaan – kansanedustajan mukaan monet haluavat työllistyä

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksina 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten henkilöiden työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen. Avustusta on myönnetty 22 alueelliseen hankkeeseen ympäri Suomea. Eksote on saamassa avustusta noin 706 000 euroa.