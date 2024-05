SDP:n Berg: Orpo hermoilee, kun hallituksen oma peli on sekaisin ja lupaukset petetty

SDP:n kansanedustaja Kim Berg ymmärtää, miksi pääministeri Petteri Orpo (kok) vetosi tänään kokoomuksen puoluevaltuuston kevätkokouksen yhteydessä voimakkaasti suurimpaan oppositiopuolueeseen SDP:hen ja sen puheenjohtajaan Antti Lindtmaniin, jotta nämä esittäisivät omat ratkaisunsa Suomen julkisen talouden kuntoon panemiseksi ja EU:n alijäämämenettelyn välttämiseksi. Demokraatti Demokraatti

– Ymmärrämme, että pääministeri Orpoa hermostuttaa tiistaina käytävä julkisen talouden suunnitelman käsittely, kun hallituksen oma peli on sekaisin ja lupaukset petetty. Pyydämme häntä malttamaan vielä siihen asti, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kim Berg sanoo.

– Orpoa hermostuttaa, koska hallituksen talouspolitiikalta on pudonnut pohja pois. Hallitus on laiminlyönyt kasvutoimet ja perusti budjettinsa aivan liian ruusuisen kasvuennusteen varaan. Hallitus laiminlyö veropohjan vahvistamisen ja nyt se joutuu ennätysnopeasti ja paniikissa nostamaan arvonlisäveroa historiallisen paljon. Lisäksi hallituksen aiheuttama työmarkkinakaaos on jo keväällä käynyt todella kalliiksi, ja uhkaa painaa Suomen taloutta vielä pitkään, Berg kuvailee.

Hallituksen olisi nyt syytä keskittyä omaan peliinsä, eikä turhaan haaskata voimiaan hyökkäilemällä Antti Lindtmania kohtaan.

– Hallitus julkaisi oman julkisen talouden suunnitelmansa vasta viikko sitten ja se tulee jo ensi viikolla eduskunnan käsittelyyn. Siinä yhteydessä SDP kertoo kyllä omasta oikeudenmukaisemmasta mallistaan. Hallituksen olisi syytä keskittyä omaan peliinsä, joka on täydellisen sekaisin, eikä turhaan haaskata voimiaan hyökkäilemällä puheenjohtaja Lindtmania kohtaan, toppuuttelee Berg.

– SDP korostaa, että sopeutukset ovat tarpeellisia, mutta ne pitää tehdä huomattavasti oikeudenmukaisemmin kuin mitä tämä hallitus tekee. Hallitus on rajannut suurituloiset ja rikkaat pois. Suomi ei selviä ilman vihreitä investointeja ja työperäistä maahanmuuttoa, joita hallitus omalla toiminnallaan jarruttaa kohtalokkaasti.

Berg arvelee, että Orpo pyrkii vetämään huomion pois omasta toiminnastaan:

– Orpon hallitus ajaa Suomen syvemmälle leikkauskierteeseen ottamalla vain entistä enemmän velkaa, tekemällä sen epäoikeudenmukaisesti ja runnoo työmarkkinauudistuksiaan läpi lainsäädännön arviointineuvostonkin kyseenalaistamalla tavalla. Hallitukselta taitaa olla omat eväät vähissä, kun reseptejä pyydetään jatkuvasti demareilta.