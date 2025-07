SDP:n edustajat: Hallituksen epäonnistunut talouslinja tuhoaa kasvua, työllisyyttä ja luottamusta

Demarikansanedustajat Pia Viitanen ja Aki Lindén pitävät kokoomuksen ja perussuomalaisten SDP:hen kohdistettua kritiikkiä osoituksena hermostumisesta ja yrityksenä peitellä oman politiikan epäonnistumisen seurauksia. Demokraatti Demokraatti

– Perussuomalaiset lupasivat ennen vaaleja, ettei pienituloisilta leikata. Nyt leikataan, ja samalla jaetaan miljardiluokan verohelpotuksia kaikkein varakkaimmille. Tämä on kylmää politiikkaa, joka tehdään velaksi ja tavallisen ihmisen kustannuksella, Viitanen sanoo kannanotossaan.

Hän muistuttaa, että valtiovarainministeri Riikka Purran johdolla hallitus on ottanut eniten velkaa Suomen historiassa, ja samaan aikaan työllisyystavoitteet ovat miinuksella ja verotus on kiristynyt.

– Hallitus on kiristänyt tavallisen suomalaisen verotuksen kovimmaksi kymmeneen vuoteen. Olisikin luullut, että nyt olisi ollut tavallisen suomalaisen vuoro saada helpotuksia. Mutta ei. Hallitus valitsi toisin, Viitanen jatkaa.

Viitasen mukaan näyttää siltä, että perussuomalaisilla on huono omatunto kansalaisille annetuista petetyistä lupauksista ja historiallisen huonosta talouden- ja työllisyyden hoidosta.

– Perussuomalaisten eväät on syöty, ja katse kääntyy SDP:n suuntaan.

LINDÉN kertaa kannanotossaan, että talouden asiantuntijat ovat laajasti arvioineet, ettei hallitus tule saavuttamaan keskeisiä tavoitteitaan: työllisyyden parantamista ja velkaantumisen taittamista.

Näkemys on saanut kaikupohjaa jopa hallituksen omista riveistä. Lindénin mukaan suhdannetilanne on vaikea, mutta hallituksen toimet ovat vain pahentaneet tilannetta.

– Työttömyys on kasvanut merkittävästi ja samalla työttömien sosiaaliturvaa on leikattu voimakkaasti. Tämä on yhdistelmä, joka syö luottamusta ja lamaannuttaa kulutusta, Lindén kommentoi tiedotteessaan.

– Kuluttajien epävarmuus on lisääntynyt, talous junnaa paikallaan ja kasvu siirtyy yhä kauemmas. Suomi on ajautunut noidankehään, jossa hallituksen luottamus on pohjalukemissa.

Lindén korostaa, että talouden suunnan muuttaminen vaatii laajaa keinovalikoimaa ja oikeudenmukaisia ratkaisuja. Julkisen talouden menot, velka ja verotus ovat osa kokonaisuutta, mutta nykyinen politiikka ei huomioi riittävästi pienituloisten ja palkansaajien asemaa.

– Yksittäisten säästökohteiden ripotteleminen ei nyt ole asian ydin, vaan kokonaisuuden ymmärtäminen. Suomella on edessä vaativa jälleenrakennuksen tie. Siinä sosiaalidemokraatit ovat rakentavasti mukana, Lindén sanoo.