SDP:n edustajat hankintalaista: Hankaloittaisi erityisesti monen pienen kunnan toimintaa

Hallitus heikentää etenkin pienten kuntien taloutta ja tukipalvelujen järjestämistä hankintalain muutoksella, SDP:n kansanedustajat katsovat. Demokraatti

Hallintovaliokunnan demarit kantavat vakavaa huolta hankintalain muutoksesta. Eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon jättäneet Eveliina Heinäluoma, Saku Nikkanen, Juha Viitala ja Paula Werning huomauttavat, että myös hallituspuolueiden edustajien hyväksymä valiokunnan lausunto oli hyvin kriittinen.

Nelikon mukaan hallituksen lakiesityksellä ei saavuteta sen tavoitteita. Esitys ei heidän mukaansa paranna julkisten hankintojen tehokkuutta, tuo säästöjä tai turvaa laadukkaita julkisia palveluita.

– Yrittäessään löytää keinoja tuoda kustannussäästöjä kuntatalouteen, hallitus on saavuttanut päinvastaisen tavoitteen. Sidosyksiköiden 10 prosentin vähimmäisomistus tulee aiheuttamaan hätäisesti tehtyjä ja kalliita yritysjärjestelyjä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita kunnille, Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

Lakiesityksen mukaan kunnilta vaadittaisiin jatkossa vähintään 10 prosentin vähimmäisomistus sidosyksiköissä eli niin sanotuissa in house -yhtiöissä. Yhtiöt tuottavat usein muun muassa kuntien ruokapalveluita, it-palveluita, teknisiä ratkaisuja ja kiinteistöhuoltoa. SDP:n edustajat muistuttavat, ettei niiden tehtävänä ole tuottaa voittoa, vaan tarjota räätälöityä palveluja kunnille.

– Kuntien vaihtoehtona on siis lähteä nostamaan omaa omistustaan, joka on kallista. Toisena vaihtoehtona on lähteä tuottamaan tarvitsemiaan palveluita itse, joka on sekä kallista että tehotonta. Etenkin pienten, kaukana kasvukeskuksista sijaitsevien kuntien mahdollisuudet hankkia palveluita markkinoilta ovat haastavia, Nikkanen sanoo tiedotteessa.

SDP:n edustajat muistuttavat hallituksen luvanneen keventää kuntien normeja ja parantaa kuntien pärjäämismahdollisuuksia. Hankintalain uudistus kuitenkin heikentää kuntien itsehallintoa, he arvioivat. He huomauttavat, että ehdotettu 10 prosentin omistusvaatimus asettaa erityisesti pienet ja keskisuuret eriarvoiseen asemaan, kun niiden taloudellisen liikkumavara on jo nyt rajallinen.

– Tuulesta temmattu muutos 10 prosentin omistusvaatimuksesta hankaloittaisi monen, etenkin pienen kunnan toimintaa. Kuten monissa lausunnoissa todetaan, julkisten palvelujen vahvuus ja laajuus ovat osa arjen turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Kuntien kyky tuottaa kuntalaisilleen palveluita myös kriisien keskellä vaarantuu mikäli hankintalaki hyväksytään tällaisenaan, Werning sanoo.

SDP:n edustajat nostavat esiin, että suurin osa lausunnonantajista, kuten Kuntaliitto, JHL ja Hyvil Oy katsovat, että esitys on haitallinen, eikä sitä tulisi tällaisenaan hyväksyä.