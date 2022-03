SDP:n Heinäluoma: Asuntopolitiikka on yhteiskuntapolitiikkaa – ”Emme voi puhua vain neliöhinnoista ja työssäkäyntialueista”

SDP:n ryhmäpuheenvuoron keskustelussa asuntopolitiikan kehittämisohjelmasta vuosille 2021-2028 piti tänään eduskunnassa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mukaan asuntopolitiikan on oltava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. SDP:lle on tärkeää myös se, että selonteossa korostuvat kohtuuhintaisen asumisen edistäminen, valtion asuntorahaston aseman säilyttäminen ja vahvistaminen ja siinä tunnustetaan valtion tukeman asuntotuotannon tärkeä rooli asuntopolitiikassa.

”Selonteon yksi tavoite on, että asuntomarkkinoiden hintakehitys on vakaata. Suomen asuntomarkkinat ovat voimakkaasti jakautuneet. Kasvukeskuksissa ihmiset painivat kovien vuokrien ja suurten asuntolainojen kanssa, kun haja-asutusalueilla asuntoja myydään pilkkahintaan. Sosialidemokraateille on tärkeää, että aluepolitiikalla pyritään tasaamaan näitä eroja. Avainasemassa on kunnianhimoinen elinkeino-, työllisyys- ja koulutuspolitiikka joka puolella Suomea.”

”On hyvä, että nyt käynnistetään tutkimushanke, jossa selvitetään, miten alueiden vetovoimaa Suomen eri puolilla voidaan lisätä ja näin vaikuttaa myös laskevien asuntohintojen ongelmaan. Toivomme selvityksen pikaista aloittamista sekä konkreettisia ehdotuksia tilanteeseen puuttumiseksi. Niin ikään pidämme tärkeänä, että valtion tukeman kohtuuhintaisen omistusasumisen mallin tarve ja tarkoituksenmukainen toteutustapa esimerkiksi aravalainoituksen kautta selvitetään.”

Ryhmä ilmaisi tyytyväisyytensä Suomen menestyksekkäästä asunnottomuuden vastaisesta työstä.

”Sitä pitää kuitenkin sinnikkäästi jatkaa niin kauan, ettei Suomessa ole yhtäkään asunnotonta ihmistä. Annamme vahvan tuen hallituksen tavoitteelle poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä”, Heinäluoma sanoi puheessaan.

Ryhmä nostaa esiin myös lähiöiden merkityksen. Suomessa lähiöissä asuu 1,5 miljoonaa ihmistä.

”Onkin ensiarvoista, että entisen asuntoministerin Pia Viitasen (sd.) aloittama kunnianhimoinen lähiöiden kehittämistyö saa jatkoa ja selonteossa vakiinnutetaan pitkäjänteinen ja poikkihallinnollinen lähiöiden kehittämistyö osaksi kuntien toimintaa määräaikaisten ohjelmien sijaan. Tämä on sosialidemokraateille tärkeä asia.”

Heinäluoma korosti, että asuntopolitiikka on yhteiskuntapolitiikkaa.

”Emme voi puhua vain neliöhinnoista ja työssäkäyntialueista. Asuntopolitiikassa on kyse ihmisten kodeista, joissa eletään elämän suuret hetket. Niissä eletään arkea, jonka tulisi olla kohtuuhintaisuuden ja helppouden lisäksi innostavaa – toisin sanoen, sitä hyvää elämää, jota me sosialidemokraatit haluamme kaikille – koulutus- tai tulotasosta riippumatta.”