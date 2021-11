SDP:n Ilmari Nurminen jätti kantelun: ”Tilanne on todella huolestuttava, suorastaan hengenvaarallinen”

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen on jättänyt kantelun Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin lasten- ja nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon tilanteesta. Tilanne on varsin poikkeuksellinen, onhan Nurminen myös Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asiasta uutisoi tänään Aamulehti. Nurminen kertoi aiemmin asiasta omilla Facebook-sivuillaan.

”Käsitykseni mukaan kaavaillut resurssilisäykset ovat liian vaatimattomat, eikä henkilöstön saatavuus selitä kaikkia haasteita. Siksi päätin turvautua valvoviin viranomaisiin ja tehdä kantelun asiasta Aville. Nyt on tärkeää saada myös lisätietoa tilanteesta ja välittömiä muutoksia aikaan. Tilanne on todella huolestuttava, suorastaan hengenvaarallinen”, Nurminen kirjoitti keskiviikkona.

Nurminen kirjoittaa kantelussaan, että jo kesästä 2019 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on valvonut lasten ja nuorten hoitoonpääsyä mielenterveyspalveluihin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

”Aluehallintovirasto on toistuvasti antanut sairaanhoitopiirille huomautuksen lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon viivästymisestä yli terveydenhuoltolain edellyttämän kolmen kuukauden hoitotakuun.”

NURMISEN MUKAAN paitsi hoitotakuun ylittyminen myös lasten- ja nuorisopsykiatrian vuodeosastojen ylipaikkatilanne on muuttanut tilanteen kestämättömäksi.

”Nuorten psykiatrialla on 12 paikkaa, mutta osasto on ollut jo kahden vuoden ajan jatkuvasti ylikuormittunut. Nuoria on jouduttu majoittamaan patjoilla eikä henkilökuntaa ole ollut riittävästi, mikä on omiaan vaikeuttamaan nuorten asemaa. Tällä hetkellä 12 henkilön osastolla on 20 nuorta hoidossa.”

Nurminen vaatii, että akuutti kriisitilanne on saatava hallintaan, resurssit toimintaan on turvattava ja kohdennettava siten, että turvallinen hoito voidaan taata lapsille ja nuorille.

”Työ on organisoitava siten, että henkilöstön kuormitus ei ole kohtuuton ja että henkilöstöä voidaan rekrytoida riittävästi. Mielestäni nykyinen jo pitkään kriisiytynyt tilanne edellyttää erikoissairaanhoidon osastopaikkojen merkittävää lisäämistä ja avohoidon laajentamista.”

Nurminen vaatii kantelussaan, että aluehallintovirasto ryhtyy pikaisiin valvontatoimenpiteisiin ja pyrkii varmistamaan TAYS psykiatrisen erikoissairaanhoidon tilanteen.