SDP:n kansanedustaja valittu Suomen Vapaa-ajankalastajien puheenjohtajaksi

SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen on valittu Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) syyskokouksessa Helsingissä järjestön puheenjohtajaksi vuosiksi 2022-2024.

Savo-Karjalan vaalipiiristä tuleva toiminnanjohtaja Eskelinen on sosialidemokraattien ensimmäisen kauden kansanedustaja. Eskelinen on eduskunnnan maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen. Hän on toiminut aiemmin Vapaa-ajankalastajien varapuheenjohtajana.

”On ollut hienoa olla osa tätä joukkuetta ja tehdä aktiivista yhteistyötä edunvalvonnassa. Olen myös edistänyt monia vaelluskalakantojen elvytyshankkeita toteutukseen saakka. Vapaa-ajankalastuksen näkymät ovat hyvät kasvavan harrastajamäärän myötä. Nyt tarvitaan vain lisää resursseja neuvontaan ja opastukseen”, Eskelinen sanoo tiedotteessa.

Uudeksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Janne Heikkinen (kok.). Toisena varapuheenjohtajana jatkaa kansanedusta Heli Järvinen (vihr.).