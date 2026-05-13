SDP:n kansanedustajalta vaatimus Leena Merelle: ”Viivyttelylle ei ole perusteita”

SDP:n kansanedustaja Helena Marttila vaatii oikeusministeriötä ja oikeusministeri Leena Merta (ps.) valmistelemaan viipymättä kansallisen lainsäädännön, jolla niin sanotut eheytyshoidot kielletään Suomessa.

Marttila huomauttaa tiedotteessaan, että Euroopan komissio ilmoitti tänään, ettei se aio esittää eheytyshoitojen kieltoa EU-tasolla, vaan suosittelee jäsenmaita säätämään kiellon kansallisessa lainsäädännössään.

Komission mukaan sillä ei ole toimivaltaa säätää kiellosta koko unionin tasolla.

Marttilan mukaan komission linja tekee kansallisista toimista entistä kiireellisempiä.

– EU:n ratkaisu on selkeä viesti: vastuu on nyt jäsenmailla. Suomen ei pidä viivytellä, vaan meidän on ryhdyttävä lainsäädäntötoimiin välittömästi.

Setan mukaan eheyttämistoiminta tarkoittaa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun muuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

– Eheytyshoidot loukkaavat ihmisarvoa ja aiheuttavat vakavaa psyykkistä haittaa. Niille ei ole paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa, Marttila sanoo tiedotteessa.

Kahdeksan EU-maata on jo kieltänyt eheytyshoidot.

Marttila vaatii oikeusministeriä käynnistämään lainvalmistelun viipymättä ja muistuttaa, että myös eduskunnan enemmistö on tällä kaudella puoltanut eheytyshoitojen kieltoa sitä koskevan kansalaisaloitteen myötä.

– Oikeusministerin on nyt kannettava vastuunsa ja tuotava eduskuntaan esitys, joka kieltää eheytyshoidot yksiselitteisesti. Viivyttelylle ei ole perusteita.