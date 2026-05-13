Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.5.2026 14:42 ・ Päivitetty: 13.5.2026 14:42

SDP:n kansanedustajalta vaatimus Leena Merelle: ”Viivyttelylle ei ole perusteita”

Jani Laukkanen/Demokraatti

SDP:n kansanedustaja Helena Marttila vaatii oikeusministeriötä ja oikeusministeri Leena Merta (ps.) valmistelemaan viipymättä kansallisen lainsäädännön, jolla niin sanotut eheytyshoidot kielletään Suomessa.

Demokraatti

Demokraatti

Marttila huomauttaa tiedotteessaan, että Euroopan komissio ilmoitti tänään, ettei se aio esittää eheytyshoitojen kieltoa EU-tasolla, vaan suosittelee jäsenmaita säätämään kiellon kansallisessa lainsäädännössään.

Komission mukaan sillä ei ole toimivaltaa säätää kiellosta koko unionin tasolla.

Marttilan mukaan komission linja tekee kansallisista toimista entistä kiireellisempiä.

– EU:n ratkaisu on selkeä viesti: vastuu on nyt jäsenmailla. Suomen ei pidä viivytellä, vaan meidän on ryhdyttävä lainsäädäntötoimiin välittömästi.

Setan mukaan eheyttämistoiminta tarkoittaa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun muuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

– Eheytyshoidot loukkaavat ihmisarvoa ja aiheuttavat vakavaa psyykkistä haittaa. Niille ei ole paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa, Marttila sanoo tiedotteessa.

Kahdeksan EU-maata on jo kieltänyt eheytyshoidot.

Marttila vaatii oikeusministeriä käynnistämään lainvalmistelun viipymättä ja muistuttaa, että myös eduskunnan enemmistö on tällä kaudella puoltanut eheytyshoitojen kieltoa sitä koskevan kansalaisaloitteen myötä.

– Oikeusministerin on nyt kannettava vastuunsa ja tuotava eduskuntaan esitys, joka kieltää eheytyshoidot yksiselitteisesti. Viivyttelylle ei ole perusteita.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Pekka Tuuri

Kolumnit
13.5.2026
Haluammeko äänestysaktiivisuuden nousevan 80 prosenttiin? Näin se onnistuisi
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
12.5.2026
Arvio: Saako kansanmurhalle nauraa? Kevään kummajainen on tässä: israelilainen satiiri sodasta ja joukkopsykoosista
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU