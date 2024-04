SDP:n kansanedustajat syyttävät perussuomalaisia äänestäjien pettämisestä – ”Jää historiaan”

Riikka Purran perussuomalaisten vaalipetos jää mittakaavassaan historiaan, ennustaa kansanedustaja Kim Berg. Demokraatti Demokraatti

– Perussuomalaiset ja Riikka Purra (ps.) ovat vain vuodessa pettäneet kaikki lupauksensa suomalaisille. Alkaen bensan hinnasta ja päättyen lupauksiin siitä, että sotesta ei leikata, perussuomalaiset ovat valtaan päästyään myyneet kaikki periaatteensa. Äänestäjille tehdyt lupaukset ovat unohtuneet ministeriauton takapenkille, SDP:n kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg syyttää tiedotteessaan.

Berg pitää erityisen kuvaavana ministeri Kaisa Juuson (ps.) viimeaikaisia ulostuloja, jotka osoittavat, ettei vastuuministeri ole millään tavalla ollut puolustamassa omaa hallinnonalaansa Purran saksilta. Suomen sairaalaverkosta leikataan muun muassa lukuisia yöpäivystyksiä.

– Jopa perussuomalainen ministeri on itsekin ihmeissään, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon iskee 100 miljoonan säästöt. Lääkkeeksi hän on ehdottanut esimerkiksi käypä hoito -suositusten poliittista kopelointia ja hätänumeroon soittamista, Berg ihmettelee.

– Moni suomalainen on kehysriihipäätösten jälkeen joutunut hieromaan silmiään ja ihmettelemään, mitä tuli äänestettyä, sanoo Berg.

Hallitus vastaa opposition yhteiseen välikysymykseen sairaalaverkon alasajosta tulevalla viikolla.

Hallituksen kehysriihen leikkauspäätökset suhteessa perussuomalaisten vaalilupauksiin saavat ankaraa kritiikkiä myös muilta SDP:n kansanedustajilta, jotka ovat ilmaisseet vakavan huolen tiedotteissaan.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malmin mielestä perussuomalaisia äänestäneet duunarit eivät saaneet mitä tilasivat.

– Lupaukset työntekijöiden lakko-oikeuden turvaamisesta ovat vaihtuneet lakkorajoitusten runnomiseen läpi ennätysajassa ja oikeuksiaan puolustavien työntekijöiden nimittämiseen mafiaksi. Irtisanomisen helpottamisesta tai sairaussakosta ei hiiskuttu sanaakaan ennen vaaleja. Tavallisen työntekijän puolustajaksi itsensä asemoinut puolue on aiheuttanut elinkeinoelämää tukevalla sanelupolitiikallaan työmarkkinakaaoksen, jossa häviäjiä ovat työntekijät ja koko yhteiskunta, Malm sanoo.

“Harvinaisen törkeä takinkääntö”

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen kiinnittää huomionsa lapsiperheille annettuihin lupauksiin.

– Riikka Purran perussuomalaisten vaalipetos tarkoittaa kylmää kyytiä lapsiperheille, Mäkynen sanoo.

– Monessa kodissa on koettu tällä viikolla unettomia öitä, kun perussuomalaisten vaalipetos on kehysriihipäätösten myötä paljastunut kaikessa laajuudessaan. Puolue, jonka piti olla tavallisen kansalaisen puolella ja leikata vain suomalaisille toisarvoisista asioista, leikkaakin hymyssä suin perheiden toimeentulosta ja tärkeistä arjen palveluista. Kyseessä on harvinaisen törkeä takinkääntö. Hallitus ajaa päätöksillään hyvinvointivaltiota alas, vaikka juuri vahva hyvinvointivaltio on lasten ja perheiden paras turva.

Hän muistuttaa, että hallituksen jo syksyllä tekemät sosiaaliturvaleikkaukset tulevat ajamaan 17 000 lasta köyhyyteen.

– Hallituksen päätös olla kompensoimatta arvonlisäveron historiallisen suurta nousua pienituloisille tarkoittaa sitä, että monessa perheessä ollaan syksyllä todella tiukilla. Lapsiperheissä on paljon välttämättömiä menoja aina vaatteista ja kengistä harrastusvälineisiin, ja inflaation vuoksi monessa perheessä on jo jouduttu miettimään tarkasti ostopäätöksiä.

“Päätös tulee eriarvoistamaan suomalaisia nuoria”

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyarin mielestä perussuomalaiset ovat osoittaneet selkärangattomuutta ja vastuuttomuutta viimeaikaisilla päätöksillään, jotka heijastavat heidän piittaamattomuuttaan erityisesti lapsia, nuoria, opiskelijoita sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeessa olevia kohtaan. Hän kritisoi voimakkaasti perussuomalaisten ja hallituksen tekemiä leikkaustoimia. Razmyarin mukaan perussuomalaiset ovat pettäneet lapset ja nuoret päätöksillään, jotka heikentävät entisestään haavoittavimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten tilannetta.

– Opiskelijoiden siirtäminen pois yleisestä asumistuesta ja toisen asteen maksuttomien oppimateriaalien rajoittaminen ovat suoria iskuja opiskelijoiden talouteen ja mahdollisuuksiin saada koulutusta. Päätöksellä tulee olemaan myös negatiivisia vaikutuksia opiskelijoiden valmistumiseen. Tämä päätös tulee eriarvoistamaan entisestään suomalaisia nuoria, Razmyar sanoo.

Kehysriihessä päätettiin myös aikaistaa sosiaali- ja terveysjärjestöihin koskevia leikkauksia. Sosiaali- ja terveysalan järjestö SOSTE ry nostaa, kuinka ensi vuonna valtionavustuksia jaetaan jopa 80 miljoonaa euroa vähemmän, kuin tänä vuonna. Hallituskauden loppuun mennessä valtionavustuksia on leikattu 130 miljoonaa, joka on kolmannes nykyisestä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen huomauttaa, että perussuomalaisten vaalilupauksissa soten ja hoitajien piti olla puolueen erityissuojelussa.

– Ennen vaaleja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi, ettei perussuomalaiset koskisi soteen tai leikkaisi hoitajien määrästä. Purra jopa arvioi, ettei sote-alan työvoimapulan korjaaminen onnistu ilman resursseja. Ministerinä Purran sakset leikkaavat säälimättä sosiaalihuollon ja perusterveydenhoidon palveluista, erikoissairaanhoidosta ja hoidon pääsyn turvaavasta hoitotakuusta.

Tuppurainen muistuttaa, että vielä joulukuussa 2022 puheenjohtaja Purra oli laittamassa valtion menoja ”tärkeysjärjestykseen”. Nyt tuo järjestys on selvinnyt.

– Perussuomalaiset puhuivat ”maailmanparantamismenoista” ja antoivat ymmärtää, että kun näistä leikataan, niin rahahuolet hälvenevät. Nyt leikataankin suomalaisten parantamismenoista, meille kaikille kuuluvista sosiaali- ja terveyspalveluista. Tätäkö se perussuomalaisten ”Suomi ensin” tarkoitti?

Tuppurainen huomauttaa, että samaan aikaan kun hallitus romuttaa julkista terveydenhoitoa hoitoon pääsyä vaikeuttamalla ja siirtää vastoin parempaa tietoa painopistettä perusterveydenhuollosta enemmän erikoissairaanhoitoon, se jakaa rahaa yksityiselle puolelle ja suojelee hyvätuloisia.