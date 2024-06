SDP:n Kokko: “Päätämme koko Keski-Suomen palveluista, emme vain omasta pitäjästämme”

Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja Jani Kokko on tyytyväinen tänään 4.6. julkaistuun palveluverkkoehdotukseen, joka on tarkoitus hyväksyä valtuuston kokouksessa ensi viikolla. Demokraatti Demokraatti

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkoehdotusta on valmisteltu viimeisen vuoden ajan viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden toimesta. Keväällä järjestetystä kuulemiskierroksesta on poimittu keskisuomalaisten ajatuksia.

Kokko toteaa tiedotteessaan, että esityksessä tasapainoillaan pienenevän rahoituksen, henkilöstövajeen ja saavutettavien palveluiden välillä – Kokon mielestä kohtuullisesti. Hänen mukaansa valitettava totuus on, että nykyinen rahoitus ja henkilöstö ei mahdollista palveluja jokaisessa kylässä ja kolkassa, joten myös vaikeita valintoja oli tehtävä palveluverkkoa valmistellessa.

– Olisin toivonut enemmän rohkeutta vaikeita valintoja tehtäessä, mutta palveluverkkoesitys on nyt tällainen. Toivoisin, että valtuustoryhmät katsoisivat kokonaisuutta. Päätämme koko Keski-Suomen palveluista, emme vain omasta pitäjästämme, Kokko sanoo tiedotteessaan.

PALVELUVERKKOEHDOTUKSESSA vahvistetaan ikääntyneiden ja perheiden palveluita, huomioidaan palvelubussien käyttö, digitalisaatio ja etävastaanottojen käyttö lähipalveluiden ohella. Tavoitteena on ollut taata toimintavarmuus, moniammatillisuus ja palveluiden laatu, Kokko sanoo.

– Tässä ehdotuksessa on huomioitu erinomaisesti muutosten vaatimat lisätoimenpiteet, esimerkiksi vanhusten palveluasumispaikkoihin liittyvät toimet on valmistelu hyvin ja paikkoja on myös lisätty kuulemiskierroksen jälkeen.

– Uskallan sanoa olevan meille jokaiselle tärkeintä olevan laadukkaan hoidon saaminen sosiaali- ja terveysasemilla. Toivon, että tämän me päättäjät pitäisimme mielessä esitystä käsitellessä. Esitys on kompromissi ja rakentaa koko Keski-Suomen tulevaisuutta. Nurkan takana olevalle terveysasemalle joutuu ehkä heittämään hyvästit, mutta laadukkaita palveluita tarjotaan silti kohtuullisen välimatkan päässä, Kokko sanoo tiedotteessaan.

Palveluverkkoesitys on tarkoitus hyväksyä Keski-Suomen aluevaltuuston kokouksessa tiistaina 11. kesäkuuta.