SDP:n Koskinen: Autoritaarisen dynastian kaatuminen Syyriassa avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen asetelmaan

SDP:n Johannes Koskinen sanoi ryhmäpuheessa, että kuohuvaa aikaamme kuvaa, että vain muutamassa päivässä Lähi-idän kriisialueella Syyriassa al-Assadin autoritaarisen dynastian kaatuminen avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen asetelmaan, jota viikko sitten ei voitu ennustaa.

Koskisen mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein päämäärä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi.

Koskinen korosti, että Suomen on määrätietoisesti toimittava sääntöperusteisen kansainvälisen järjestelmän vahvistamiseksi.

– Suomen keskeisenä tavoitteena YK:ssa tulee olla kansainvälisen yhteisön mahdollisimman vahva ja yhtenäinen reagointi kansainvälisen oikeuden vakaviin loukkauksiin.

Koskinen nosti esiin näkyvästi myös kehitysyhteistyön.

– SDP haluaa muistuttaa hallitusta, että Suomen kehityspolitiikan linjasta on pidettävä kiinni: ihmisoikeusperustasta, naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksien, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien vahvistamisesta, koulutuksesta sekä ilmastopolitiikasta. Näiden tavoitteiden edistäminen edellyttää myös riittävää rahoitusta.

Koskinen muistutti myös, että selonteossa on vahvat yhteiset kirjaukset Ukrainan tukemisesta. Erikseen hän mainitsi Lähi-idän tilanteen.

– Suomen on osana EU:ta edistettävä rauhaa, vakautta ja siviilien suojelua Lähi-idässä sekä tuettava tulitaukoon ja panttivankien vapauttamiseen tähtäävää diplomatiaa ja kestävän kahden valtion ratkaisun syntyä Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin.

SDP on esittänyt, että Suomi tunnustaisi Palestiinan valtion.

– On määrätietoisesti ajettava demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta niin Israelissa kuin Palestiinassa.

KESKUSTAN ryhmäpuheenvuoron pitänyt puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi pitävänsä todennäköisenä, että tuleva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tekee jonkinlaisen yrityksen tulitauon ja rauhan aikaansaamiseksi Ukrainaan.

– Se on oikea tavoite, mutta sopimusta ei saa tehdä Ukrainan ylitse. Yhtä lailla on tärkeää se, ettei sopimusta tehdä Euroopan ylitse, Kaikkonen muistutti.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheen pitänyt Veronika Honkasalo korosti, että kaksoisstandardeista on luovuttava Suomen ulkopolitiikassa.

– Ihmisoikeuksia ei edistetä valikoiden vaan aina ja johdonmukaisesti. Suomen pitää pystyä tuomitsemaan niin Venäjän kuin Israelin ja kaikkien muidenkin maiden kansainvälisen oikeuden vastainen toiminta.

Honkasalon mielestä pysyvän tulitauon aikaansaamiseksi Gazaan Israelille on asetettava talouspakotteita, EU:n ja Israelin välinen vapaakauppasopimus on jäädytettävä ja Suomen on lopetettava asekauppa Israelin kanssa.

Vihreiden Inka Hopsu taas totesi ryhmäpuheessa, että vain viikon sisällä kapinalliset ovat vallanneet Syyrian Damaskoksen, Romanian presidentinvaalitulos on kumottu Venäjän vaalivaikuttamisen vuoksi ja Ranskan hallitus on kaatunut epäluottamuslauseeseen.

Erityisen arvokasta on, että Suomessa on pyritty säilyttämään yhteinen jaettu linja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

– Suomi on sitä vahvempi, mitä yhtenäisempi se on. Tämä vaatii viisautta päättäjiltä, nyt ei ole aika hajottaa tai käydä liian suurilla kierroksilla.