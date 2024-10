SDP:n Koskinen: Hallituksen linjattomuus herättää huolta – ministeri Taviolle ja hallitukselle esitetään epäluottamusta

SDP on huolissaan siitä, että hallituksen kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteossa painotetaan vahvasti kauppapolitiikan intressejä kehityspolitiikan tavoitteiden kustannuksella, kansanedustaja Johannes Koskinen totesi SDP:n ryhmäpuheenvuorossa. Demokraatti Demokraatti

– Hallitus aikoo leikata ensi vuonna varsinaisesta kehitysyhteistyöstä sata miljoonaa euroa. Samoin useita järjestörahoituksen muotoja on lakkautettu tai leikattu, mikä heikentää kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia, Koskinen sanoi.

Koskisen mukaan Suomen vaikuttavuus maailmalla uhkaa heiketä leikkausten vuoksi.

– Tämä ei olisi tavoitteidemme mukaista. Siksi toivomme, että voimme jatkossa palata aiemmalle uralle kehitysyhteistyörahoituksessa.

Koskisen mukaan SDP on huolissaan vähiten kehittyneiden maiden tarpeista.

– Jos Suomen kehitysyhteistyössä korostetaan kaupan ja viennin tukea, vaarana on, että vähiten kehittyneiden maiden rahoitus pienenee entisestään. Nyt niiden osuutta ei enää erikseen valtion talousarviossa edes seurata, vaikka ulkoasiainvaliokunta on vaatinut seurannan palauttamista.

SUOMEN täytyy Koskisen mukaan tukea kansainvälisten sitoumusten mukaisesti kehittyvien maiden toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä, siihen sopeutumisessa ja luontokadon pysäyttämisessä.

– Toinen vakava aukko on, ettei kehityspolitiikan päämääränä ole entiseen tapaan köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Ihmisarvoinen työ ja ILO:n määrittelemien työelämän perusoikeuksien edistäminen tulee kirjata sekä kehitys- että kauppapolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi. SDP pitää myös tärkeänä, että kehitysyhteistyörahoituksen vaikuttavuutta tehostetaan.

Kehityspolitiikan perimmäisenä tarkoituksena on Koskisen mukaan vahvistaa kehittyviä maita oman vakaan kehitystien rakentamisessa.

– Kuten selonteko osoittaa, kauppa- ja kehityspolitiikka kietoutuvat tiiviisti yhteen. SDP on samaa mieltä siitä, että meidän on edistettävä vientiämme ja suomalaisyritysten kansainvälistymistä. Samalla kehityspolitiikkaamme eri muodoissaan on aktivoitava, ei ajettava alas! Kansainvälinen vakaus palvelee niin suomalaisia kuin suomalaisyrityksiäkin.

Puheensa lopuksi Koskine palasi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) ympärillä velloneeseen kohuun Ukrainan tasa-arvoliittoumasta.

– Viime aikoina maan hallituksen linja tai linjattomuus Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisten periaatteiden noudattamisessa on herättänyt huolta – esimerkiksi ministeri Tavion kielteinen päätös Ukrainan tasa-arvoliittoumasta ja hallituksen kyvyttömyys oikaista sitä. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä aikoo siksi myöhemmässä asiakohdassa esittää epäluottamusta ministeri Taviolle sekä koko hallitukselle.