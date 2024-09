SDP:n Kvarnström: “Parlamentaarinen perinne vahvistaa Ylen riippumattomuutta”

Kvarnström katsoo, että parlamentaarinen perinne vahvistaa Ylen riippumattomuutta ja palvelee sen toimintaa parhaiten ajan mittaan.

SDP:n eduskuntaryhmä päätti kokouksessaan torstaina hyväksyä Yle-sovun, joka koskee muun muassa Yleisradion rahoitusta. Kvarnström pitää tärkeänä, että työ on nyt saatu päätökseen.

PITKÄÄN jatkunut epävarmuus ei Kvarnströmin mukaan hyödytä ketään. Alkuperäisen aikataulun mukaan sovun odotettiin syntyvän jo eduskunnan kevätistuntokaudella.

– Meillä on nyt laaja mietintö, jossa on monia hyviä elementtejä. Rahoituksesta on todettava, että kompromissi on raskas, mutta parempi kuin vaihtoehto, jossa Ylen rahoitus vaihtelee hallituskoalition mukaan, Kvarnström toteaa tiedotteessaan.