SDP:n Lindén eduskunnan koronakeskustelussa: ”Meillä on vankkaa kokemusta yleisvaarallisten tartuntatautiepidemioiden hoidosta”

Suomessa ei ole vielä koronaepidemiaa eli joukkotartuntaa, muistutti SDP:n ryhmäpuheen koronavirusta koskevan pääministerin ilmoituksen yhteydessä pitänyt kansanedustaja Aki Lindén. Torstaina raportoitiin ensimmäisestä suomalaisen potilaan sairastumisesta.

”Sanon tärkeimmän asian ensiksi. Tärkeintä on terveydenhuoltojärjestelmämme varautuminen ja toimintakyky. Meillä on vankkaa kokemusta yleisvaarallisten tartuntatautiepidemioiden hoidosta.” Lindé jatkoi.

Hän viittasi esimerkiksi vuoden 2009 sikainfluenssaan, johon raportoitiin kuolleen 44 suomalaista.

Poliitikot ovat Lindénin mukaan vastuussa siitä, että lainsäädäntö on kunnossa, viranomaisilla on riittävät resurssit ja eri hallinnonalojen toiminta on koordinoitua ja tehokasta.

”Tartuntatautilakimme on erinomainen. Siitä löytyy selkeä vastuujärjestelmä. Korostan erityisesti sairaanhoitopiirien alueellista vastuuta ja infektiolääkäreiden keskeistä roolia. Laista löytyy laajat valtuudet potilaiden eristämiseksi ja viranomaisavun saamiseksi aina poliisia, puolustusvoimia ja rajavartiolaitosta myöten.”

”Äärimmäisessä tilanteessa myös valmiuslaki kattaa yhteiskuntaamme vakavasti vaarantavan epidemian vaatimat menettelyt. Sen käyttöön en itse usko joutuvamme, mutta tämä on hyvä tietää.”

Julkisen terveydenhuollon ja erityisesti sen henkilöstön toimintakyky on Lindénin mukaan aina ollut SDPn ykkösprioriteetti.

”On usein nähty, että vakavien tilanteiden sattuessa tämä ymmärretään ja muistetaan, mutta hyvä varautuminen tarkoittaa, että tästä huolehditaan aina.”