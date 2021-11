SDP:n Lindén hurjista koronaluvuista: ”Hallitus, kriisikokous!”

SDP:n kansanedustaja Aki Lindén vaatii hallitukselta kriisikokousta päivän uusien huolestuttavien koronalukujen takia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän toteaa Twitterissä, että ”enää ei ole aika seurata tilannetta, vaan siihen on puututtava”. Lindén on entinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin toimitusjohtaja.

Tämän päivän #korona luvut (uudet tartunnat, sairaalahoito) edellyttävät maan hallitukselta kriisikokousta ! Enää ei ole aika ”seurata” tilannetta, siihen on puututtava ! – Aki Linden (@LindenAki) November 8, 2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi tänään 2 016 uudesta koronavirustartunnasta perjantain jälkeen. Kahden viikon ajanjaksoissa tarkasteltuna koronaviruksen ilmaantuvuus väestössä on kasvanut. Se on nyt koko maassa 162 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Perjantain jälkeen on raportoitu kaksitoista uutta koronakuolemaa

Sairaalahoidossa on nyt 256 koronapotilasta, joista 34 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on 15 enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa olevien määrä kasvoi viidellä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi perjantaina Ylellä, että hallitus käy koronatilannetta läpi ensi viikon keskiviikkona.

– Arvioimme sitä, onko mahdollista purkaa rajoituksia tai onko niitä mahdollista esimerkiksi ravintoloiden ja koronapassin osalta jatkaa. Olemme myös tarkastelemassa sitä, millä tavalla koronapassin käyttöä voitaisiin laajentaa.

Marinin mukaan hallitus on saanut katsauksen koronatilanteesta viimeksi kaksi viikkoa sitten. Hän kertoi, että hallitus tavoittelee rokotekattavuuden nostamista 90 prosenttiin.

– Haluamme, että rokotekattavuutta jatkuvasti nostetaan. Paras tapa suojella itseään, kanssaihmisiä ja terveydenhuollon kantokykyä on ottaa se rokote. Se on vastuullinen teko ja haluamme, että jokainen toimii näin.