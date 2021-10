SDP:n Lindtman tylynä: ”Teidän välikysymyksessänne on vähemmän villoja kuin vastakerityssä lampaassa”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ihmetteli perussuomalaisten välikysymyksen ajoitusta. Mukana välikysymyksessä on myös Liike nyt. DEMOKRAATTI Demokraatti

- Perussuomalaiset tekee välikysymyksen taloudesta ja maahanmuutosta tilanteessa, jossa Suomessa talous kasvaa, työllisyys nousee ja maahantulijoita on historiallisen vähän, niin työperäisiä kuin humanitäärisin perustein tulevia, Lindtman huomautti eduskunnan välikysymyskeskustelussa.

Hän myös kummeksui, että opposition järeintä asetta, välikysymystä, käytetään lakiluonnoksen kritisoimiseksi. Perussuomalaisten välikysymyksen yksi kärki koski sitä, että puolueen mukaan hallitus on suunnittelemassa ei-työperäisen maahanmuuton lisäämistä perheenyhdistämisiä helpottamalla.

Lindtman huomautti, että asiasta ei ole olemassa hallituksen linjausta vielä, eikä esitystä.

- Arvoisat perussuomalaiset, teidän välikysymyksessänne on vähemmän villoja kuin vastakerityssä lampaassa. Taidan ymmärtää, mistä on kyse. Te ette todella osaa laittaa asioita tärkeysjärjestykseen tilanteessa, jossa pitäisi löytää ratkaisuja hoivavelkaan, oppimisvajeeseen, koronasta toipumiseen. Mihinkään näistä teillä ei ole vastauksia vaan huudatte ”maahanmuutto”, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja latasi.

”Ei se huippuosaaja halua tulla Suomeen, jos joutuu pelkäämään.”

Opetusministeri Li Andersson (vas.) otti esille ennusteet väestörakenteen muutoksesta.

- Meillä on jo nyt tilanne, että meillä on työvoimapulaa alalla kuin alalla. Meillä on tarvetta saada tänne lisää porukkaa.

Hän muistutti päättäjien vastuusta ”tässä salissa”, miten muualle tulleista puhutaan, ovat he sitten tulleet Suomeen mitä kautta tahansa. Opetusministerin mukaan ilmapiiri vaikuttaa siihen, halutaanko Suomeen muuttaa työskentelemään tai opiskelemaan.

- Ei se huippuosaaja, yritysjohtaja tai koodaaja halua tulla Suomeen, jos hän joutuu pelkäämään, että puoliso joutuu kuuntelemaan tuntemattomien solvauksia ratikassa tai ruokapaikassa. Tai hänen lapsensa joutuvat kiusatuiksi koulussa, koska he ovat tulleet jostain muualta tai heillä on vieraalta kuulostava nimi. Tämä on meidän yhteinen asiamme ja vastuumme, Li Andersson painotti.