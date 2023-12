SDP:n Mäkynen: Hallitus ajaa ihmisiä mieluummin toimeentulotuelle kuin puuttuu varakkaimpen veronvälttelyyn

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen vaatii Orpon hallitusta puuttumaan varakkaiden verovälttelyyn.

Mäkynen viittaa Helsingin Sanomien uutiseen eläköityvistä yritysjohtajista, jotka välttelevät Suomen veroja sijoituksistaan ja lisäeläkkeistään muuttamalla Sveitsiin.

– Muuttamalla Sveitsiin ja muihin veroparatiiseihin eläköityvät yritysjohtajat voivat välttää miljoonien verot, kun mittavat lisäeläkkeet ja omaisuuden myyntivoitot verotetaan Suomen sijasta huomattavasti alhaisemman verotuksen Sveitsissä. Suomi sen sijaan menettää arvioiden mukaan jopa kymmeniä miljoonia euroja verotuloja vuodessa, Mäkynen sanoo tiedotteessa.

Mäkysen mukaan on kestämätöntä, että samalla kun Orpon hallitus leikkaa pienituloisten toimeentulosta vaikean taloustilanteen nimissä, hallituspuolueet ovat valmiita katsomaan varakkaiden verovälttelyä sormien läpi.

– Olemme SDP:ssä esittäneet jo aiemmin yhdeksi ratkaisuksi arvonnousuveroa, jonka avulla varmistetaan, että Suomessa kertyneistä suurista tuloista maksetaan verot Suomeen, Mäkynen muistuttaa.

– Vastaava vero on jo voimassa useissa länsimaissa, kuten Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, mutta Orpon ja Purran hallitukselle se ei ole kelvannut. On surullista, että hallitus on päättänyt ajaa mieluummin ihmisiä toimeentulotuelle kuin puuttua varakkaimpien verovälttelyyn, hän sanoo.

”Kyse on oikeudenmukaisuudesta.”

MÄKYNEN painottaa, että valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin tuoreimmat talousennusteet tarkoittavat sitä, että hallituksella ei ole enää varaa jatkaa suurituloisimpien tukemista veronalennuksilla ja verovälttelyn mahdollistamisella.

– Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi eilen, että kaikki keinot talouden tasapainottamiseksi ovat pöydällä. Toivottavasti tämä tarkoittaa sitä, että kokoomus on viimein valmis tarkastelemaan uudelleen verolinjaansa, perumaan varakkaimpia hyödyttävän solidaarisuusveron alarajan noston ja puuttumaan verotuksen porsaanreikiin, jotka lisäävät pieni- ja keskituloisten verotaakkaa, Mäkynen sanoo.

– Ei voi olla niin, että samalla kun hallitus pohtii ruoan verotuksen kiristämistä ja palveluista leikataan, varakkaimmat suomalaiset nauttivat edelleen Orpon ja Purran hallituksen erityistä suojelusta. Kyse on oikeudenmukaisuudesta.