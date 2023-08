SDP:n Mäkynen jyrähtää Rydmanista: ”Kestämätöntä, että Suomi altistaa itsensä rasistisia kommentteja laukoneen ministerin kautta Putinin hybridivaikuttamiselle”

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen pitää huolestuttavina tietoja, joiden mukaan Venäjän valtion rahoittama Russia Today olisi kääntänyt elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) rasistisia viestejä arabiaksi ja syöttänyt niitä laajasti Lähi-idän medioihin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Mäkynen pui asiaa tiedotteessaan keskiviikkona.

– On kestämätöntä, että Suomi altistaa itsensä rasistisia kommentteja laukoneen ministerin kautta Putinin hybridivaikuttamiselle. Ulkomailla on turha selitellä, että kyse on muutaman vuoden vanhoista yksityisviesteistä.

Mäkynen muistuttaa, että muslimimaailmassa heidän uskontoaan halventaviin kommentteihin ja tekoihin suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti.

– Ei tarvitse katsoa kuin Ruotsiin, minkälaisissa vaikeuksissa siellä nyt ollaan, kun maa on altistunut islamin vastaisille provokaatioille. Rydman ei voi tämän jälkeen osallistua esimerkiksi Lähi-itään suuntautuville vienninedistämismatkoille. Voi olla, ettei ministeriä edes päästetä näihin maihin ja kyse on kuitenkin Suomelle tärkeästä ja kasvavasta vientimarkkinasta.

Mäkynen vaatii tiedotteessaan pääministeri Petteri Orpolta (kok.) ja ulkoministeri Elina Valtoselta (kok.) konkreettisia toimia, joilla syntynyt vahinko Lähi-idän maissa pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti.

– Nyt ei ole aika olla risusavotassa mökillä ja lomailemassa, kun hallitus omalla toiminnallaan vaarantaa kansainvälisiä suhteitamme ja vientiteollisuutta.