SDP:n Malm: Eikö hallitus ymmärrä, kuinka tuottavasta menoerästä se on leikkaamassa?

Suomen sosiaali ja terveys ry Soste arvioi, että kehysriihessä päätetty sote-järjestöjen avustusleikkaus on noin 130 miljoonaa euroa vuoden 2027 tasolla. Demokraatti Demokraatti

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm ihmettelee, eikö hallitus ymmärrä ollenkaan, kuinka tuottavasta menoerästä se on leikkaamassa.

– Tunnettu ”sivistyspuolue kokoomus” leikkaa koulutuksesta, ja nyt myös aiemmin tunnettu ”talouspuolue kokoomus” leikkaa sote-järjestöjen rahoituksesta, joka tutkitusti on tehokasta ja tuottavaa. Aikaisemmalla 384 miljoonan euron avustuksella on saatu aikaan valtavasti palveluita ja toimintaa, joka on vähentänyt julkisten palveluiden kuormitusta, Malm sanoo tiedotteessa.

Malmin mukaan hyvinvointialueet ja kunnat eivät pysty korvaamaan järjestöjen matalan kynnyksen tukea ja ennaltaehkäisevää työtä varsinkaan, kun hallitus kiirehtii leikkauksia voimaan aiempaa nopeammin.

– Järjestöille ei anneta oikeastaan ollenkaan aikaa sopeutua ja järjestöjen oman arvion mukaan jälki tulee olemaan hurjaa. Hallituksen tulisi ymmärtää, ettei palveluntarve tule mihinkään katoamaan. Päinvastoin, se joko näkyy pahoinvointina tai valtavana paineena julkisella puolella. Hallitus ei tule päätöksellään saavuttamaan yli sadan miljoonan euron säästöä – ei mitenkään.

MYÖS kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) sanoo, että hallitus pahentaa terveydenhuollon kriisiä entisestään uusilla säästövaatimuksilla.

Kvarnströmin mukaan keskeisenä kysymyksenä kehysriihessä oli, ymmärtääkö hallitus sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tarpeet ja onko se valmis auttamaan alaa.

– Tulos oli kuitenkin päinvastainen ja leikkauksia tuli lisää. Ainoat asiat, jotka pelastuivat, olivat ne, joissa hallituksen omat tuhoisat ehdotukset peruttiin. Tilalle tuli kuitenkin vain uusia leikkausehdotuksia, Kvarnström sanoo tiedotteessaan.