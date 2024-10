SDP:n Malm iloitsee: “Vihdoinkin hallitus on ymmärtänyt Imatran alueen tilanteen”

Valtioneuvosto osoittaa yhteensä seitsemän miljoonaa euroa Imatran seudun äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon ja itäisen Suomen kestävän matkailun kasvuohjelmaan. Demokraatti Demokraatti

– Vihdoinkin hallitus on ymmärtänyt Imatran alueen haasteellisen tilanteen. Reilu vuosi on kulunut Ukrainan sodan alkamisesta ja sen mukanaan tuomista haasteista Itä-Suomeen. Nämä rahat tulevat todella tarpeeseen. On syytä kiitokseen, imatralainen kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm toteaa tiedotteessa.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt osoittaa Imatran seudulle erillisellä päätöksellä kaksi miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritystukivaltuutta.

Se kohdennetaan uuden kasvun avaimiin, joita alueella etsitään erityisesti energia- ja ympäristöteknologian, bio- ja kiertotalouden, metallialan ja tekoälyyn liittyvien hankkeiden avulla.

– On aivan selvää, että muutosten hallinnassa on alueen omien toimijoiden vastuu todella suuri. Emme me odota käsi ojossa vain tukirahoja, vaan olemme käärineet hihat jo aikaa sitten. Olemme valmiita työhön uusien innovaatioiden ja niiden kautta työpaikkojen määrän kasvattamiseen.

ALUEEN hyvä valmistautuminen ja varautuminen lisää Malmin mukaan sen omien ja valtion panostusten vaikuttavuutta isosti.

Valtioneuvosto on myös päättänyt jakaa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa yhteensä kolme miljoonaa euroa. Raha menee Visit Finlandin toteuttamaan itäisen Suomen kestävän matkailun kasvuohjelmaan, jossa ovat mukana kaikki itäisen Suomen maakunnat.

– Matkailulla on merkittävä työllistävä vaikutus alueelle. Pidän tätä tukea erityisen tärkeänä ja toivon, että kaikki ne tahot, jotka tästä voivat hyötyä, yhdistävät voimansa. Näin saadaan alueelle sellaista vetovoimaa, jota Itä-Suomi nyt tarvitsee, Malm kehottaa.