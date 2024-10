SDP:n Merinen ei kestä sote-valiokunnan meininkiä – yksi syy sairauslomalle

Terapeutti-Villenä tunnettu SDP:n kansanedustaja Ville Merinen kertoo Instagramissa jäävänsä sairauslomalle eduskunnasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän perustelee päätöstään äitinsä sairastumisella sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalla.

- Äitini on sairastunut. Ja sote-valiokunta, kirjoittaa Merinen.

Merinen on jakanut osan Helsingin Sanomien jutusta, jossa kirjoitetaan, että sote-valiokunnan huono ilmapiiri oli puheenaihe jo vuosi sitten eikä tilanne ole helpottunut vaan päinvastoin pahentunut.

Hän on myös ympyröinyt HS:n jutusta kohdan, jossa sanotaan, että kireän ilmapiirin taustalla on valiokuntaa puheenjohtavan Krista Kiurun (sd.) ja varapuheenjohtaja Mia Laihon (kok.) tulehtuneet välit.

MERINEN sanoo, ettei kestä valiokunnan meininkiä.

- Olen miettinyt kaksi syksyä. Olenko minä viallinen vai oikeassa oleva ihminen, kun en kestä sote-valiokunnan meininkiä.

Hänen mukaansa kyseessä on sairain työyhteisö, jossa hän on ollut.

Merinen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä. Hän on psykoterapeutti, joka on tullut sosiaalisessa mediassa tunnetuksi muun muassa mielenterveyteen liittyvästä sisällöstään.

SOTE-VALIOKUNTA on ollut viime aikoina esillä, koska eduskunnan puhemiesneuvosto on esittänyt, ettei Kiurun johtama valiokunta tekisi mietintöjä sairaalaverkosta ja alkoholin kotiinkuljetuksesta. Sen sijaan sairaalaverkon muutos lähetettäisiin mietinnölle hallintovaliokuntaan ja alkoholin kotiinkuljetus talousvaliokuntaan.

Kokoomuksesta ja perussuomalaisista on puolustettu puhemiesneuvoston ratkaisua.

Hallituspuolueilla on kaikissa valiokunnissa enemmistö, jonka turvin niiden pitäisi pystyä viemään lakihankkeitaan eteenpäin eduskunnassa. Kuitenkin hallituspuolue kristillisdemokraateista sote-valiokunnassa istuu Päivi Räsänen, joka äänesti keväällä alkoholilain muutosta vastaan opposition rinnalla. Räsänen vastustaa alkoholin myynnin vapautuksia.

Sosialidemokraattien varajäsen sote-valiokunnassa on Aki Lindén.

Uutista täydennetty klo 16.47