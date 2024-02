SDP:n Perholehdolta kirjallinen kysymys akkuteollisuuden ympäristövaikutusten hallinnasta

Usealle paikkakunnalle suunnitteilla olevien akkumateriaalitehtaiden luvitus on herättänyt laajasti huolta sekä kansalaisissa, että ympäristöalan asiantuntijoissa, toteaa SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto tiedotteessaan. Demokraatti Demokraatti

Hän painottaa, että Suomi tarvitsee ja on myös halukas edistämään vihreän siirtymän investointeja, mutta niitä on Perholehdon mielestä mahdollistettu turhan pitkään luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen kustannuksella.

– Vihreää siirtymää edistäviä hankkeita tarvitaan energiamurroksen ratkaisemiseen, ja koko EU:n strategisen autonomian vahvistamiseen. En kuitenkaan olisi valmis ottamaan vastaan suurta investointiryntäystä, ennen kuin räikeimmät ongelmat hankkeiden luvituksessa ja valvonnassa on korjattu, Perholehto toteaa tiedotteessaan.

– Hallitus on luvannut nopeuttavansa vihreän siirtymän hankkeiden luvitusta, ja pelkona on, että se tehdään ympäristön kustannuksella. Esimerkiksi Haminan akkutehtaan ympäristölupaan on sisällytetty kirjaus, ettei hanke vaikuta haitallisesti vesien- ja merenhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Nykytila vaikuttaa kuitenkin olevan toinen ja tilanne heikkenee entisestään, jos asiaan ei kiinnitetä huomiota, Perholehto epäilee.

Yhtiö itse on katsonut varmistavansa jätevesistä puhuttaessa, ettei haitallisia seurauksia pääsisi missään tilanteessa syntymään. Yhtiöstä on myös kommentoitu ympäristölupaa ja sanottu, että ympäristövaikutusten seuranta sekä Suomen lainsäädännön noudattaminen ovat sen toiminnan kulmakiviä ja edellytys myös ympäristöluvalle

Perholehto kertoo, että Itämeri ei ole akkuteollisuuden kaatopaikka -kansalaisadressi on kerännyt muutamassa päivässä jo yli 50 000 allekirjoitusta. Adressin takana ovat Puhtaan Meren Puolesta ry ja SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry. Kansalaiset vaativat tehtaan ympäristöluvan ehtojen tiukentamista.

– Nykyinen vesilaki ei velvoita kompensoimaan haittoja, mutta yritykset voivat toteuttaa kompensaatiota vapaaehtoisesti. Asetammeko oikeasti Itämeren puhtauden ja biodiversiteetin yritysten vapaaehtoisten kompensaatiotoimien varaan? Perholehto kysyy.

Perholehdon allekirjoittama kirjallinen kysymys on jätetty 25.2. ja siinä kysytään, millaisiin toimiin ministeri ryhtyy varmistaakseen, että akkuteollisuuden vesistöpäästöjä ja muun muassa Itämeren haavoittuvaan luontoon kohdistuvia vahinkoja ei pääse syntymään akkuteollisuuden edistämisen myötä?