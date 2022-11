SDP:n Rantanen: Aika vaatia puurakentamisen reipasta lisäämistä julkiseen rakentamiseen

Valtion kiinteistöjen tehokkaammalla hallinnalla on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, sanoo kansanedustaja Piritta Rantanen tiedotteessa. Hän korostaa puurakentamisen tärkeyttä ja muistuttaa, että Senaatti on onnistunut kitkemään harmaata taloutta rakennusurakoissaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Rantanen huomioi Senaatti-kiinteistöjä käsittelevässä ryhmäpuheessaan, että valtion omistamien tilojen tilankäytön tehostamisella tavoitellaan vuosikymmenen loppuun mennessä 50 miljoonan säästöä vuositasolla.

Rantasen mukaan on välttämätöntä, että valtion toimitiloja kehitetään suunnitelmallisesti. Valtiolla on omistuksessaan noin 4,7 miljardin euron rakennettu kiinteistöomaisuus, joka pitää sisällään noin 9000 rakennusta, kerrospinta-alaa 5,9 miljoonaa m2, joista lähes puolet on puolustusvoimien tiloja.

Rantasen mukaan tilankäyttöä voidaan tehostaa monin tavoin. Eri virastot voivat käyttää enemmän tiloja yhdessä ja tarjota palveluja yhteisissä palvelupisteissä. Rantasen mukaan myös digitaaliset palvelut on laitettava etusijalle. Lisäksi etätyön lisääntyminen helpottaa tilankäytön tehostamista, sillä toimitilojen käyttöasteet ovat laskeneet merkittävästi.

Rantanen korostaa puurakentamisen kasvavaa merkitystä muun muassa rakentamisen päästöihin.

– Olisikin jo aika vaatia puurakentamisen reilua lisäämistä julkiseen rakentamiseen, Rantanen sanoo.

Rantanen huomauttaa myös, että harmaan talouden torjunnassa on saavutettu hyviä tuloksia. Senaatti on onnistunut vähentämään harmaata taloutta työmaillaan, ja toimitilojen terveysongelmia on saatu vähennettyä. Suurin vaikeus harmaan talouden torjunnassa rakennusalalla liittyy pitkiin alihankintaketjuihin.