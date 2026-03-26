SDP:n ryhmä vaatii Helsinkiä kieltäytymään perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden solmimisesta

SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt aloitteen, jonka mukaan Helsingin kaupunki ja sen tytäryhteisöt eivät solmisi perusteettomia määräaikaisia työsuhteita, vaikka lainsäädäntö sen tulevaisuudessa mahdollistaisi.

Aloitteen taustalla on hallituksen esitys määräaikaisista työsopimuksista. Sen mukaan sopimuksen voisi tehdä jatkossa enintään vuoden ajaksi ilman perusteltua syytä.

SDP Helsinki muistuttaa, että Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja.

– Me haluamme, että kaupunki kieltäytyy perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden solmimisesta, vaikka Orpon hallitus sellaista esittääkin. SDP pitää tärkeänä, että Helsinki ja sen tytäryhteisöt tukevat henkilöstönsä hyvinvointia ja ovat perheystävällisiä työpaikkoja. Tämän vuoksi määräaikaisten työsopimusten käyttöä ei tule lisätä, valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa on selvää, että hallituksen lakiesitys edistää raskaussyrjintää.

SDP:n varavaltuutettu Tiina Rytky toivookin, että tytäryhteisöjen lisäksi myös ylikunnalliset työnantajat, kuten HUS, HSL ja HSY tekisivät vastaavan päätöksen.

– Julkisella sektorilla on käytetty määräaikaisia työsuhteita runsaammin kuin yksityisellä sektorilla, joten siksikin tämä esitys on tärkeä. Työelämän lisääntyvä epävarmuus ja riski raskaus- ja perhevapaasyrjinnälle vaikuttaa nuorten ja etenkin nuorten naisten hyvinvointiin ja perheellistymiseen. Siksi Helsingin kaupungin on näytettävä esimerkkiä, Rytky sanoo tiedotteessa.