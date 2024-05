SDP:n talousvaihtoehto pöytään – tästä yhdeksän miljardin paketti koostuu

– Hallitus lupasi nujertaa velkaantumisen, sen sijaan se päätyi nujertamaan kasvun ja yrittää nujertaa suomalaiset palkansaajat ja työntekijät. Hallitus lupasi suojella suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaan. Se päätyi suojelemaan suurituloisia ja rikkaita, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

SIINÄ missä hallitus kuormittaa sopeutuksillaan pieni- ja keskituloisia ja rajaa yhteiskunnan varakkaimmat toimenpiteiden ulkopuolelle, SDP suojaisi vaaliohjelmansa mukaisesti hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä olevia palveluita ja kaikista heikoimmassa asemassa olevien perustoimeentuloa.

Julkisen talouden vahvistamisen mittakaava on SDP:llä kuitenkin sama kuin hallituksella eli noin 9 miljardia vuoteen 2027 mennessä.

– Hallitus on epäonnistunut kaikkein tärkeimmässä asiassa, kasvun ja työllisyyden tukemisessa. Ratkaisevia virheitä on ollut kolme. Ensimmäinen oli se, että hallitus perusti tämän vuoden budjettinsa liian ruusuisen kasvuennusteen varaan. Toinen virhe oli se, että hallitus laiminlöi tulosopeutuksen talouden tasapainottamiseksi. Kolmas virhe oli työmarkkinakaaoksen aiheuttaminen, joka on käynyt Suomelle todella kalliiksi, SDP toteaa tasapainotusesityksessään.