SDP:n Toimintapäivä tulee taas – katso täältä, missä voit tavata puoluejohtoa ja ministereitä lauantaina

SDP järjestää Toimintapäivän tulevana lauantaina. Päivän aikana SDP:n puoluejohto, ministerit, kansanedustajat ja aktiivit ovat liikkeellä eri puolilla Suomea. Päivän teemana on "Suomesta maailman perhemyönteisin maa".

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm arvioi, että myös tammikuun aluevaalit puhututtavat ihmisiä.

”Tämä on nyt neljäs vuosi, kun vietämme kansallista SDP:n Toimintapäivää, joten perinteeksikin tätä voi jo kutsua. Tänä vuonna haluamme erityisesti keskustella perheistä ja siitä, miten voimme edistää perhemyönteisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti moniin perheisiin ja on tärkeää, että perheiden hyvinvointia tuetaan kokonaisvaltaisesti”, Rönnholm kertoo tiedotteessa.

”Myös se, miten mahdollisimman moni haluava voisi saada perheen tai asua läheistensä kanssa mahdollisimman pitkään ovat kysymyksiä, joista on tärkeää keskustella.”

Puolue kertoo, että sen perhelinjauksien tavoitteena on etsiä ratkaisuja, joilla Suomesta tehdään maailman paras maa perheille. Keskeistä on se, että perheet saavat apua ja tukea kaikissa elämänvaiheissa helposti, nopeasti ja mahdollisimman läheltä.

”Kaikki lähtee arjen palveluista. Löytyykö lapsen päiväkoti tai koulu läheltä kotia? Saako jokainen nuori riittävästi tukea opinnoissaan? Kuinka ikääntyvät vanhemmat pärjäävät ja saavatko he riittävästi tukea arjessaan? Näihin asioihin me SDP:ssä etsimme ratkaisuja. Toimintapäivä tarjoaa meille mahdollisuuden keskustella näistä teemoista laajasti eri puolella Suomea”, sanoo SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen.

Aluevaalit järjestetään tammikussa ja myös niiden odotetaan puhututtavan ihmisiä. Tutkimusten mukaan suomalaisten mielestä SDP on luotettavin puolue sote-uudistusta koskevissa kysymyksissä.

”Hyvinvointialueilla tullaan rakentamaan tulevaisuuden hyvinvointia ja vaikuttamassa muun muassa siihen, pääseekö omalla paikkakunnalla nopeasti lääkäriin, miten terveydenhuollon henkilökunnan jaksamisesta huolehditaan tai onko vanhuspalveluissa tarpeeksi hoitajia. Nämä ovat keskeisiä ihmisten arjen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita, ja näissä kysymyksissä suomalaiset myös luottavat SDP:hen. Meiltä löytyy vahvaa osaamista ja näkemystä näistä kokonaisuuksista ja on tärkeää, että pääsemme näistä myös laajasti keskustelemaan”, Rönnholm sanoo.

Täältä löydät SDP:n puoluejohtoa ja ministereitä lauantaina:

Työministeri Tuula Haatainen:

Helsinki, Kruunuvuoren Alepan kulma, klo 11.15-12

Helsinki, Ala-Malmin puisto (Vilppulantie Malmintalon takana), klo 12.30-13.15

Helsinki, Laajasuon liikuntapuisto (Poutunkuja 8), klo 13.45-14.30

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman:

Forssa, Forssan tori, klo 10-11

Hämeenlinna, Kaurialan liikennepuisto, klo 12-13

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm:

Jyväskylä, Mäki-Matin perhepuisto, klo 10

Äänekoski, Citymarketin tapahtumatori, klo 12

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen:

Kristiinankaupunki, Mikkelinmarkkinat, klo 14.30-15.15

Seinäjoki, Seinäjoen tori, klo 12.15-13

Vaasa, Vaasan tori, klo 10.30-11.15

Kuntaministeri Sirpa Paatero:

Kotka, Karhulan tori, klo 9

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm:

Salo, Salon syysmarkkinat, klo 10.30-11.30

SDP:n varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari:

Heinola, Heinolan tori, klo 10

Hartola, Hartolan tori, klo 11.30

Sysmä, Sysmän tori, klo 12.30

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen:

Lappeenranta, Lappeenrannan kansalaistori, klo 13.30

Kaikki Toimintapäivän tapahtumat löytyvät SDP:n verkkosivuilta.