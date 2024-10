SDP:n Tuppurainen: Eduskunta on saanut hyvin tietoa Suomen ydinaselinjauksista Natossa

SDP ja vihreät eivät yhdy vasemmistoliiton kantaan, jonka mukaan Suomen tulisi jättäytyä Naton ydinaseharjoitusten ulkopuolelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen painottaa, että ydinaseharjoituksissa ei liikutella ydinaseita, eikä Suomi tavoittele ydinaseiden sijoittelua maaperälleen.

- Me katsomme, että Suomi ei ole liittyessään Naton jäseneksi asettanut kansallisia rajoitteita ja että me osallistumme laaja-alaisesti liittokunnan toimintaan, Tuppurainen linjaa SDP:n eduskuntaryhmän kantaa STT:lle.

Tähän liittyy Tuppuraisen mukaan se, että Suomi on mukana vahvistamassa Naton ydinasepelotteen ja puolustuksen uskottavuutta.

- Käsittääkseni tämä on hyvin laajasti jaettu linjaus, jossa me haluamme pitäytyä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kertoi lauantaina tiedotteella, että sen mielestä Suomen ei pidä osallistua maanantaina alkaneeseen Naton ydinaseharjoitukseen. Eduskuntaryhmä vetosi tiedotteessaan esimerkiksi Norjaan, joka on jättäytynyt pois ydinaseharjoituksista.

VIHREITÄ puolustusvaliokunnassa edustava Hanna Holopainen on sitä mieltä, että ennen kuin Suomen roolista tehdään mitään linjauksia suuntaan tai toiseen, tulisi asiasta käydä laaja keskustelu. Vihreätkään ei siksi hänen mukaansa ainakaan tässä vaiheessa yhdy vasemmistoliiton näkemykseen harjoituksista poisjäämiseen.

- Pitää myös muistaa, että nyt kun olemme osa Natoa, ydinasepelote on yksi osa sitä pelotetta ja pidäkettä, jonka Nato muodostaa. Meidän pitää käydä siitä keskustelua ja sen jälkeen tehdä linjauksia.

Luonteva paikka linjauksille olisi Holopaisen mielestä vaikkapa valmisteilla oleva puolustusselonteko.

Naton vuosittainen ydinaseharjoitus Steadfast Noon alkoi maanantaina. Suomi on tiettävästi mukana harjoituksessa.

Holopainen sanoo ymmärtävänsä, että Suomessa on haluttu integroitua Natoon nopeasti. Hän olettaa, että siitä syystä valtioneuvoston päässä harjoitukseen on päätetty osallistua, vaikka puolustuselonteko on vasta valmisteilla.

- Nämä asiat eivät kuitenkaan saa ikään kuin luisua siihen, että näin nyt mennään aina.

VASEMMISTOLIITON kansanedustajat katsovat, että parlamentaarisesti olisi pitänyt käydä edes jonkinlaista punnintaa ja keskustelua siitä, millaisia eri vaihtoehtoisia rooleja Suomen on mahdollista ottaa ydinasepolitiikassaan Naton jäsenenä.

Vihreiden Holopainen sanoo olleensa itsekin huolestunut hiljaisuudesta. Keskustelu asiasta on ikään kuin loppunut Natoon liittymisen jälkeen, vaikka juuri nyt sen pitäisi alkaa. Hänen mielestään suomalaisten positiivista suhtautumista maanpuolustukseen ja Nato-jäsenyyteen ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä, vaikka se tällä hetkellä vahvaa onkin.

- Olemme vakavassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, joten punninnan pitää olla tasapainossa. Erityisen tärkeää on pitää kiinni eduskunnan ja parlamentaarisuuden roolista.

Myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen sanoo ydinaseiden roolin jääneen vähälle, kun eduskunnassa on käsitelty Natoon liittyviä aiheita.

SDP:n Tuppurainen katsoo ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä, että eduskuntaa on informoitu hyvin valtiojohdon näkemyksistä Suomen osallistumisesta Naton ydinasepelotteeseen.

Keskustelua on hänen mukaansa käyty asianomaisissa valiokunnissa.

- Suomi on Naton jäsenenäkin täysivaltainen päättämään omista asioistaan, tästä on tärkeää pitää kiinni.

Samaan aikaan on totta, että ydinsodan riski on kasvanut, Tuppurainen sanoo.

- Olemme SDP:ssä hyvin huolissamme siitä, miten Venäjä toistuvasti uhkaa ydinaseilla ja Kiina on moninkertaistamassa ydinasearsenaaliaan. Tämän kaltaista varustelukierrettä pitäisi kyetä ennalta ehkäisemään. Naton on oltava tässä uskottava osapuoli ja Suomen Naton jäsenenä pitää olla edistämässä uskottavuutta.

Teksti: STT / Sanna Nikula