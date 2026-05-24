SDP:n uusi johto teki heti selväksi: ei perussuomalaisille – ”Ei ole millään tavalla salonkikelpoinen puolue”

SDP ei päädy missään tilanteessa samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa ensi kevään vaalien jälkeen. Rane Aunimo Demokraatti

Tämä on tullut selväksi viimeistään tänä viikonloppuna SDP:n puoluekokouksessa Tampereella.

Uusi puoluejohto tyrmää yhteistyön perussuomalaisten kanssa.

– Tästähän puolue otti selkeän linjauksen jo 2023, eikä sitä ole tarvinnut muuttaa, puheenjohtaja Antti Lindtman vastasi Demokraatille uuden puoluejohdon tiedotustilaisuudessa.

– Kääntäisin kysymyksen niin päin, että kun katsoo sitä meininkiä, mitä tämän hallituksen aikana on nähty ja minkälaista hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa on ollut, mitä se on tarkoittanut keskustelulle Suomessa ja kansainvälisesti, mitä se on tarkoittanut vaikkapa pääministerille ja pääministeripuolueelle, niin esitän vastakysymyksen: uskaltaako enää mikään puolue mennä perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen.

Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkava Nasima Razmyar totesi puolestaan, että useampien vaihtoehtojen oleminen olisi suotavaa, koska edessä ovat joka tapauksessa vaikeat hallitusohjelmaneuvottelut.

– On totta, ettei ole helppo yhteensovittaa monia kysymyksiä esimerkiksi kokoomuksen kanssa, esimerkiksi talouskysymyksiä. Mutta on ihan selvää, että perussuomalaisten politiikka tälläkin hallituskaudella on osoittanut sen, että se ei ole millään tavalla salonkikelpoinen puolue näissä kysymyksissä.

Toisena varapuheenjohtajana jatkava Niina Malm nosti vielä esille perussuomalaisten ”täydellisen takinkäännön suomalaisille palkansaajille”.

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoi jo aiemmin tänään, ettei näe mahdollisuuksia sille, että SDP voisi olla samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa.

– Kun katsoo, miten perussuomalaiset ovat toimineet tämän reilun 1000 päivää tässä Orpon hallituksessa, niin ei ole ollut tarvetta tarkistaa tätä kantaa, jonka silloinen puheenjohtaja Sanna Marin esitti. Eli päinvastoin herää kysymys, kuka enää uskaltaa lähteä perussuomalaisten kanssa hallitukseen mukaan, hän vastasi tiedotustilaisuudessa.