SDP:n uusi poliittinen ohjelma hakee toivoa ja reiluutta myös talouteen

SDP:n uudessa poliittisessa ohjelmaluonnoksessa keskitytään oikeudenmukaisen talouskasvun etsimiseen ja työelämän reiluuden varmistamiseen. Erityistä huomiota on pantu muun muassa palkkavarkauksien ja halpatyövoiman riiston torjumiseen. Demokraatti Demokraatti

Puoluehallituksen esitys uudeksi poliittiseksi ohjelmaksi julkaistiin lauantaina Helsingissä SDP:n puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä. 70-sivuinen listaus menee seuraavaksi toukokuussa Tampereen puoluekokouksen hyväksyttäväksi.

Perinteisesti puoluekokous on viilannut ohjelman sanamuotoja ja lisäillyt haluamiaan yksityiskohtia. Ohjelman pitäisi aatteellisine linjauksineen kestää aikaa 2030-luvulle asti.

– Tämä ei ole SDP:n seuraavien eduskuntavaalien ohjelma, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi muistutti esitellessään medialle ohjelmaa. Yksityiskohtaisia vaalitavoitteita tai esimerkiksi talouden sopeutuskeinoja siitä on turha etsiä.

Poliittisen ohjelman voi lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä.

TALOUSPOLITIIKAN linjauksissa ohjelma korostaa oikeudenmukaista ja kestävää talouskasvua, ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

– Kasvutoimet ovat erityisesti nyt tarpeen, koska Suomen rahoituspohja on tämän hallituksen aikana rapistunut pelottavan nopeasti, Näkkäläjärvi sanoo.

Hyvinvointivaltio turvataan puolueen mukaan vahvoilla ja helposti kansalaisten saatavilla olevilla julkisilla palveluilla, jotka toteutetaan kustannustehokkaasti.

KANSALLINEN turvallisuus varmistetaan paitsi omaa ja Naton puolustuksen pelotetta vahvistamalla, myös antamalla kansalaisille syitä maansa puolustamiseen.

– Ihmisten luottamus instituutioihin ja päättäjiin on vaarassa rapautua toivottomuuden lisääntyessä. Tämä luottamus ja tulevaisuuden usko pitää palauttaa nyt toimimalla avoimemmin ja reilummin, Näkkäläjärvi listaa.

Suomesta pitää SDP:n mielestä tehdä toimintaympäristöltään ”Euroopan vaikein maa” järjestäytyneelle rikollisuudelle ja katujengeille. Työperäinen hyväksikäyttö pitää pysäyttää tiukemmilla sanktioilla ja palkkavarkaus kriminalisoida.

Työmarkkinoille on palautettava yhteisvastuun ja yhteistyöhalun henki.

JONKIN VERRAN aiempien puolueohjelmien liturgiaa on nyt tiivistyksen takia jäänyt pois uudesta luonnosversiosta.

Hyvinvointialueiden verotusoikeutta ei ohjelmasta löydy, eikä edes sanaa ”sosialismi” mainita kertaakaan. Siihen ei puoluesihteerin mielestä ole tarvetta.

– Se sana ei kuulu meillä politiikan ohjelmaan eikä arkikieleen – sosialidemokratian aatteelliset perusteet ja historian voi lukea puolueen periaatejulistuksesta, Mikkel Näkkäläjärvi neuvoo.

Ohjelman valmisteluun osallistui talven aikana tuhat puolueen jäsentä sekä satakunta ulkopuolista asiantuntijaa.