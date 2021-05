SDP:n Väätäinen: ”Aikaisemmin tehdyt koulutusleikkausten virheet täytyy korjata”

Kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) muistuttaa, että koulutuksellinen eriarvoisuus on Suomessa lisääntynyt ja oppimistuloksissa näkyvät entistä selvemmin sosioekonomiset ja alueelliset. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Nämä seikat heijastuvat koulutusuran pituuteen ja myöhempään elämään. Koulutuspoliittinen selonteko tähtää näiden epäkohtien ja kehityssuunnan muuttamiseen, Väätäinen toteaa tiedotteessa. Selonteko on ollut tänään eduskunnan lähetekeskustelussa.

Hän pitää tärkeänä, että Suomessa on nyt yhteiset yli hallituskausien kestävät askelmerkit, joilla varmistetaan koulutuksen pitkäjänteisen kehittämisen aina 2040-luvulle asti.

– Parannettavaa on kuitenkin aina ja suomalaisen koulutuksen eteen on tehtävä kaikki. Suomen valttikortteja ovat korkea koulutustaso ja korkea osaaminen. Eduskunnan on sitouduttava koulutus- ja osaamistason nostoon sekä koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseen kaikkialla Suomessa.

Väätäinen korostaa, että koulutuksen kehittäminen ja selonteon tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittäviä resursseja.

– Seuraavan vuosikymmenen aikana koulutuksen rahoitus nostettava muiden Pohjoismaiden tasolle. Aikaisemmin tehdyt koulutusleikkausten virheet täytyy korjata ja nostaa rahoitus koulutuksen korkean laadun edellyttämälle tasolle.