SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm – Teknologiateollisuuden irtautuminen yleisisistä työehtosopimuksista asettaa yritykset epäedulliseen kilpailuasetelmaan

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm oli lauantaiaamuna 27.3. 2021 Studio SDP Satakunnan ensimmäisen lähetyksen haastattelussa. Hän aavisteli, kun teknologiateollisuus irtautuu yleisisistä työehtosopimuksista, syksyllä alkavista sopimuskierroksista tulee raskaat. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Teknologiateollisuus ilmoitti irtautuvansa yleisistä työehtosopimuksista ja aikovansa sopia työehdoista yrityskohtaisesti. Teknologiateollisuuden työnantajat ry haluaa neuvottella jatkossa valtakunnalliset työehtosopimukset niiden yritysten osalta, jotka haluavat jatkaa keskitetyn sopimisen piirissä. Teknologiateollisuuden mukaan kuitenkaan tarkoituksena ei ole heikentää työntekijöiden työehtoja. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm pitää tätä viestiä ristiriitaisena.

Syksyllä alkavista sopimuskierroksista tulee raskaat

–Käytännössä TES- ja pääluottamusmiesjärjestelmän pirstaloiminen johtaa siihen, että yhteisiä työehtosopimuksia noudattavat työnantajat joutuisivat epäedulliseen kilpailuasetelmaan niiden kanssa, jotka viisveisaavat yhteisistä sopimuksista. On todella vaikea ymmärtää, miten tämä palvelee Suomen yhteistä etua, Malm kommentoi.

Niina Malm aavistelee, että syksyllä alkavista sopimuskierroksista tulee raskaat.

–Ei tarvitse olla ennustaja, kun alkaa veikkaamaan syksyllä alkavan sopimuskierroksen ilmapiiriä.

Niina Malmin mielestä uusien työpaikkojen luomisessa niin Satakuntaan kuin koko maahan lyhyellä tähtäimellä on tärkeää huolehtia siitä, että päästään koronapandemiasta ulos. Tärkeää on tehdä suunnitelmia myös siihen, kun kasvu alkaa pandemian jälkeen.

–Satakunta on vientimaakunta. Teollisuuden investointihalukkaatta lisää, että on vakautta, maa on rauhallinen. Tärkeää on, että myös infra on kunnossa tietoliikenteestä liikenneyhteyksiin. Kun olen käynyt keskusteluja teollisuudenjohdon kanssa esiin ei ole noussut, että työvoimakustannukset Suomessa olisivat liian korkeita. Tärkeänä sen sijaan on pidetty, että tavarat liikkuvat sujuvasti.

Kuntavaaliehdokas – Ole rohkeasti oma itsesi

Niina Malm on elokuusta 2020 toiminut SDP:n ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

–Tämä aika kulunut opetellessa. Pääministeri Sanna Marin on ollut ymmärrettävästi kovin kiireinen. Olen ollut valmiina ja pyrkinyt olemaan tukena kaikessa, missä olen voinut. Päivääkään en vaihtaisi, vaikka vauhtia ja vaarallisia tilanteita on ollut.

Niina Malm kannustaa kuntavaaliehdokkuutta miettiviä ehdottomasti lähtemään mukaan ehdokkaiksi. Jo ehdokkaiksi asettuneita hän kannustaa monipuoliseen vaalityöhön

–Tarvitsemme arjen osaajia kuntapäättäjiksi. Tarvitsemme erilaisia ääniä yhteiseen päätöksen tekoon. Ehdokkaiden on hyvä käyttää erilaisia menetelmiä mielipidekirjoituksista sosiaalisen median eri muotoihin. Kannustan ehdokkaita olemaan rohkeita ja olemaan oma itsensä. Kannattaa rohkeasti kertoa, mitä asioista ajattelet. Älä pelkää vihamielisitä mölyä ja maalittamista. On paljon ihmisiä, jotka seuraavat kunta-asioita. Heille on tärkeää tietoon perustava informaatio, jolle on paljon tarvetta tällä hetkellä. Rohkeutta siskot ja veljet, hyvät toverit! Sitä tämä aikaa tarvitsee, Niina Malm päättää haastattelun Studio SDP Satakunnassa.

Studio SDP Satakunta käynnistyi

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin haastattelu käynnisti Studio SDP Satakunnan toiminnan. Siinä tullaan lähiviikkoina käsittelemään ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita. Luonnollisesti kesäkuun kuntavaalit ovat tärkein aihe. Studiossa kysymyksiä esittävät Demokraatti Satakunnan toimittaja Pertti Rajala ja tutkija Susanna Virkki. Studio SDP Satakunnan lähetyksiä voi seurata Satakunnan Sosialidemokraattien Facebook -sivulla osoitteessa http://www.facebook.com/sdpsatakunta. Pääsiäistauon jälkeen seuraava lähetys on torstaina 22.4. klo 18.00. Silloin vieraana on maakuntahallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio.

Studio SDP Satakunnan ensimmäinen lähetys ja SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin haastattelu on katsottavissa https://www.facebook.com/sdpsatakunta/videos/268897818116701