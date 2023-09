SDP:n varapuheenjohtaja ryöpyttää hallitusta budjettiriihen jälkeen: ”Joko alkaa selvitä, että…”

Hallitukselle riitti yksi päivä budjettiriiheen. Illalla pidettiin tiedotustilaisuus riihen tuloksista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Budjettiehdotus vuodelle 2024 on noin 11,5 miljardia euroa alijäämäinen, kun valtiovarainministeriön budjettiehdotus vuodelle 2024 oli vielä 10,1 miljardia euroa alijäämäinen.

Lisääntynyttä alijäämää selittää muun muassa verotulojen laskeminen.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ihmettelee 11,5 miljardin euron alijäämää viestipalvelu X:ssä.

– Vaikka hallitus toteuttaa kohtuuttomat heikennykset ihmisten toimeentuloon ja palveluihin. Joko alkaa selvitä, että valtiontaloutta ei tulla tasapainottamaan pelkillä leikkauksilla? Mäkynen kysyy.

Hän toteaa, että hallitus seuraa katseellaan, kun talous ja työllisyys romahtavat ensi vuonna.

– Alijäämä 11,5 miljardia euroa, kun verotulot laskevat!

– Etenkin rakennusala näytetään jättävän oman onnensa nojaan, kun hallitus ei ole valmis satsaamaan euroja, jotka maksaisivat itsensä takaisin, Mäkynen viestittää.

Hän sanoo, että Orpon hallituksen on ”turha uhriutua taantuman edessä”.

– Marinin hallitus kohtasi globaalin pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan yllätykset.

– Taantumaa on ennustettu pitkään, aikaa valmistautua ja reagoida on ollut. Siksi toimettomuus taantuman edessä on käsittämätöntä.

– Pääministeri Petteri Orpon pyhä usko hallituksen talouspolitiikan toimivuuteen on katteetonta. Marinin hallitus voitti talous- ja työllisyysennusteet kerta toisensa jälkeen – Orpon/Purran hallitus tulee häviämään niille pahasti. Näillä keinoilla velkaantuminen vain syvenee, Mäkynen kirjoittaa.

SDP:N kansanedustaja Joona Räsänen toteaa viestipalvelu X:ssä, että ”hallituksen budjettiriihessä iso kuva valitettavasti ennallaan”.

– Hallitus kaataa julkisen talouden sopeutuksen kaikkinensa heidän niskaan, jotka ovat jo valmiiksi heikoimmilla. Tämä ei ole oikein. Taakka on jaettava oikeudenmukaisemmin, hän kirjoittaa.

– Hallitus sopeuttaa taloutta supistuvaan, kuihtuvaan Suomeen. Otetta taloustilanteesta ei ole, kasvutekijät puuttuvat. Tähän kuvaan sopii myös maahanmuuton vähentäminen. Hallitukselle tulevaisuuden Suomi on pieni ja köyhä Suomi, budjettiriihen tuloksia X:ssä kommentoi puolestaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.).