SDP:n viesti: kestävä kaivosteollisuus on mahdollista

Talousvaliokunnan sd-edustajat ovat tyytyväisiä kaivoslain yksimieliseen mietintöön.

Talousvaliokunta sai tänään valmiiksi mietinnön kaivoslain uudistuksesta, jota on valmisteltu pitkään. Mietintö on yksimielinen ja siinä on neljä lausumaa.

– SDP:n viesti on, että kestävä kaivosteollisuus on mahdollista ja välttämätöntä myös Suomessa, jotta selviämme vihreän siirtymän vaatimasta mineraali- ja metallitarpeista muun muassa akkuteknologiaan, toteaa talousvaliokunnan sd-ryhmän vastaava kansanedustaja Matias Mäkynen.

Kansanedustaja Tuula Väätäisen mielestä mietintö antaa myös viestiä alalle, mitä mieltä eduskunta on kaivosteollisuudesta ja sen merkityksestä.

– Kestävyydestä ja ympäristönsuojelusta on huolehdittava ja kestävästi toimivalle kaivosteollisuudelle on Suomessa tilaa. Kansalaisten kuuleminen pitkään kestävien hankkeiden joka vaiheessa on tärkeää ja ympäröivä yhteiskunta, elinkeinot ja erilaiset intressit pitää ottaa nykyistä paremmin huomioon.

SIIHEN UUSI laki antaa hänen mukaansa välineitä.

Kansanedustaja Hussein al-Taee korostaa, että kaivoslain uudistus oli välttämätön eikä se ole päätepiste.

– Laki vaatii tarkastelua toki myös jatkossa. Eduskunnan lausumat edellyttävät lain seurantaa lupien yhteensovittamisen ja kaivannaisjäteasetukseen sisältyvän jätehuoltosuunnitelman riittävyyden osalta.

Kansanedustaja Raimo Piiraisen mukaan huoltovarmuus nousi keskeiseen rooliin kaivoslain käsittelyssä.

– Edellytämme, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi kaivoslain ja muun lainsäädännön kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta koskevan sääntelyn toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valmistelee muutosehdotukset sääntelyn kattavuuden turvaamiseksi. Elämme keskellä muutosta myös turvallisuusympäristössä ja huoltovarmuuskysymyksissä.