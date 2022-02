SDP:n Werning: Erittäin tervetullut lakiuudistus – ”Vapaaehtoisuuden puuttuminen on siis painavin asia”

SDP:n kansanedustaja Paula Werning pitää lakiuudistusta todella tervetulleena parannuksena. Edellisestä seksuaalirikosten kokonaisuudistuksesta on kulunut kaksi vuosikymmentä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallitus käsitteli hallitusohjelman mukaista lakiuudistusta tänään eduskunnassa. Keskeinen muutos on raiskausrikosta koskevan säännöksen muuttaminen suostumusperustaiseksi. Jatkossa kyllä on kyllä ja ei on ei, Werning tähdentää tiedotteessaan.

”Raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi tulee olemaan se, että sukupuoliyhteydessä oleminen henkilön kanssa, joka ei siihen osallistu vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuuden puuttuminen on siis painavin asia. Tämä parantaa olennaisesti myös lapsen, vammaisen ja vanhuksen asemaa uhrina.”

Nykyisen pakottamisen seksuaaliseen tekoon korvaa jatkossa seksuaalinen kajoaminen.

”Esimerkiksi seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavat seksuaaliset teot, muutkin kuin sukupuoliyhteys. Eli niihin tekoihin, mihin toinen osapuoli ei osallistu vapaaehtoisesti kuten seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen sekä seksuaalisesti lasta esittävien kuvien hallussapito.”

Mainittuihin toimiin kuuluvat myös voimakas seksuaalinen kosketteleminen tai toisen alistaminen katsomaan seksuaalista tekoaan.

”Pidän tärkeänä, että nämä toimet koskevat jatkossa myös alle 16-vuotiaita lapsia. Lisäksi laki sisältää jatkossa myös nuoren lapsen ehdotonta ikärajaa. Alle 12-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvat törkeät teot tuomitaan aina ankarasti lapsenraiskauksena. Minimirangaistusta tullaan nostamaan kahteen vuoteen. Ehdolliset tuomiot jäävät jatkossa kyseisistä rikoksista pois ja vankeus on käytännössä aina ehdotonta.”

Werning huomauttaa tiedotteessaan, että lakiin on kirjattu myös seksuaalinen kajoaminen lapseen tämän vapaaehtoisuutta arvioimatta.

”Nämä tärkeät muutokset merkitsevät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista. Muutokset merkitsevät myös ankaroitumista. Lakiuudistus on erittäin tervetullut.”