19.3.2026 08:19 ・ Päivitetty: 19.3.2026 08:36

SDP:stä avaus: ”Aborttioikeus perustuslakiin”

Demarinaisten mielestä seuraava keskeinen askel tasa-arvon ja naisten oikeuksien vahvistamisessa on aborttioikeuden kirjaaminen Suomessa perustuslakiin.

Demarinaiset on jättäneet asiasta aloitteen toukokuussa pidettävälle puoluekokoukselle.

– Aborttioikeus on olennainen osa naisen itsemääräämisoikeutta ja perusoikeuksia. Ranska kirjasi aborttioikeuden perustuslakiin ensimmäisenä valtiona maailmassa ja pari viikkoa sitten Luxemburg seurasi perässä.

– Suomessa aborttioikeutta ei kuitenkaan suojaa perustuslaki, mikä jättää sen alttiiksi poliittisille muutoksille tulevaisuudessa. Emme voi olettaa, ettei Puolan ja Yhdysvaltojen kaltaista aborttioikeuden vastaista kehitystä voisi tapahtua myös täällä, sanoo Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila tiedotteessa.

Euroopan parlamentti on huhtikuussa 2024 esittänyt, että aborttioikeus tulee sisällyttää EU:n perusoikeuskirjaan. Myös Euroopan komissio on ilmaissut tukensa EU:n laajuiselle aborttioikeudelle.

SDP:n puoluehallitus ei kuitenkaan yhtynyt Demarinaisten aloitteeseen vaan esittää puoluekokoukselle, että ”puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta korostaa tarvetta varmistaa, että perustuslaki riittävällä tavalla suojaa yksilön kehollista itsemääräämisoikeutta”. Varsinaisen päätöksen asiassa tekee puoluekokous.

SDP:n 48. puoluekokous järjestetään Tampereella 23.-25.5.2026.

